Roma, Ranieri punta sui senatori e Dybala può rinnovare

Roma 17 novembre 2024 - La Roma è a caccia di una ripartenza e chissà che nel clima teso in cui Claudio Ranieri sarà costretto a operare, non possa essere l'occasione per i veterani di tornare protagonisti. Servirà forza di volontà e grande coraggio, doti che non mancano ai giovani, a cui però potrebbe tornare utile l'esperienza dei più esperti per utilizzarla al meglio. L'allenatore vuole ripartire proprio da loro e già nella prossima partita potrebbero essere chiamati in campo a fare la differenza.

Da semplici esperti a veri e propri leader, è questa la crescita che Ranieri chiede ai suoi giocatori più esperti. Ruolo per ruolo, serviranno a dare maggiore solidità al reparto e dare alla squadra anche quella consapevolezza, colpevolmente mancata nelle prime uscite in campionato e in Europa. Il talento, nonostante il vociare di molti, non manca, la squadra è di qualità e merita una classifica decisamente migliore a quella ottenuta fin qui. Molto spesso infatti si sono pagati oltremodo gli errori dei singoli, minando così la convinzione del gruppo. A partire dalla difesa, il gruppo potrebbe ripartire da un trio più navigato, rinunciando anche alla qualità di N'Dicka in caso di necessità, spingendo per l'esperienza di Mancini, Hummels ed Hermoso. Non solo questo, Angeliño verrà sollevato dai suoi ruoli difensivi e tornerà in fascia, dove potrebbe ritrovare spazio anche El Shaarawy, in uno schema molto spregiudicato.

Per poter conservare però la fantasia sulle corsie, sarà importante dare solidità al centro del reparto. Cristante sarà così chiamato al ruolo di faro in mediana, con le sue geometrie e la sua qualità in interdizione, a prescindere di chi sarà il suo compagno in mediana. Sarà una bella sfida dunque a centrocampo, vista l'abbondanza di giocatori che possono giocare al fianco dell'ex Atalanta. In attacco invece l'obiettivo è dare maggiore supporto a Dovbyk, che è stato sempre molto isolato in tutte le sfide precedenti. Per farlo servirà il talento e la qualità di Pellegrini, ma soprattutto quello di Dybala.

Se infatti nella prima parte di stagione la dirigenza sembrava quasi voler limitare l'uso della Joya, Ranieri sembrerebbe invece avere un via libera, come a distendere l'ambiente. Non solo questo, da Trigoria filtra infatti come i Friedkin avrebbero aperto anche al rinnovo automatico fino al 2026 dell'argentino, nonostante il ricchissimo stipendio pattuito. Ranieri sembra voler rispolverare la miglior versione di Dybala e se a livello fisico il giocatore si rivelerà all'altezza delle richieste, ecco che la dirigenza acconsentirebbe al prolungamento del soggiorno romano del fantasista sudamericano.