Mercato Roma: Hummels e Hermoso da grandi ingaggi a possibili cessioni?

Roma 16 novembre 2024 – Come cambia in fretta il calcio, tra colpi di scena, un mercato sempre in fermento, risultati negativi e contestazioni, pochi mesi nel mondo del pallone sono capaci di somigliare a decenni. Una sola buona azione può cancellare anni di errori e viceversa un paio di mesi di difficoltà possono incrinare un rapporto di fiducia costruito negli anni antecedenti. In casa romanista nelle ultime settimane è successo proprio questo. Dall'ambizione del ritorno in Champions dopo un mercato molto coraggioso, alla paura di poter retrocedere dopo un avvio molto complicato e già due allenatori transitati in panchina come Daniele De Rossi e Ivan Juric.

A Claudio Ranieri il duro compito di risollevare la Roma e cambiarne il destino dopo questo avvio faticoso, tra tanti dubbi e risultati molto altalenanti. Parte di questa risalita passerà molto però dalle prestazioni dei giocatori, in particolare i nuovi acquisti, non sempre convincenti nelle loro uscite. Se infatti al momento solo Dovbyk sembra poter strappare una sufficienza, sia per l'applicazione in campo, sia per il contributo negli ultimi metri, mostrando tutto il proprio talento negli ultimi metri, lo stesso non vale per gli altri nuovi arrivati in estate. In particolare desta molti interrogativi la situazione relativa alla difesa: rotazioni ridotte e già 17 gol subiti in Serie A (decima difesa in campionato), con Hummels oggetto misterioso ed Hermoso incostante a causa degli infortuni.

Proprio i due centrali sono sotto la lente di ingrandimento per il proprio futuro, già rincorsi dalle voci di mercato. Per il tedesco infatti il minutaggio è ridotto al minimo, tanto da averlo portato anche a scherzarci sui propri profili social. La questione però è seria e non solo a più riprese Juric gli ha preferito altri (come Cristante), ma nella sua unica presenza non ha brillato, realizzando un autorete nella disastrosa sfida contro la Fiorentina. Con Claudio Ranieri l'ex Borussia Dortmund è atteso a un deciso cambio di passo, a partire dai minuti di utilizzo, per poi vedere se le prestazioni corrisponderanno all'aspettativa che in estate si era poggiata sulla schiena del tedesco, campione del Mondo nel 2014. Il nuovo allenatore si è detto molto positivo circa il suo impiego nella conferenza stampa di presentazione, ma la sua insoddisfazione sembra aver attirato occhi indiscreti. Secondo quanto riportano infatti i media tedeschi, qualora non dovesse migliorare la situazione attuale e quindi trovare più spazio con il proseguimento della stagione, Hummels potrebbe puntare a una cessione già in gennaio, se non addirittura chiudere anzitempo la propria carriera.

Leggermente diversa invece la situazione relativa a Mario Hermoso. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare nei giorni antecedenti la sfida con il Bologna, ma si è già tolto la soddisfazione di 9 partite giocate con i giallorossi, nonostante un minutaggio ancora contenuto. Le sue qualità non sono in dubbio e sembra avere ancora ampio margine di crescita con la Roma. Su di lui però starebbe facendo ragionamenti il Real Madrid. I blancos hanno perso per infortunio fino a fine stagione Eder Militao, aprendo anzitempo per loro il mercato a caccia di un sostituto quanto prima. Sul taccuino del club sarebbe finito anche il classe 1995 ex Atletico Madrid. Il giocatore ha un contratto con i giallorossi fino al 2027, ma ha ugualmente commentato com i colleghi spagnoli di AS il rumor: “È sempre un onore quando il tuo nome viene messo in relazione con gradi società. Io ho fatto parte del settore giovanile del Real Madrid e sarò sempre grato per gli insegnamenti che mi hanno dato. Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per la maggior parte della mia carriera e mi piace il calcio che si gioca in Liga. Non posso assolutamente chiudere le porte ad un ritorno nel mio Paese”.