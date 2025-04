Roma: anche Allegri nella rosa del futuro allenatore, rinnovo con Svilar in stallo

Roma 31 marzo 2025 - È difficile pensare già alla prossima stagione, quando la Roma è in piena lotta per la Champions per l'anno in corso, però bisogna fare anche i conti con la realtà. Quello che Claudio Ranieri sta dando in questa sua terza parentesi sulla panchina giallorossa è unico. Il tecnico romano ha raccolto una squadra in confusione, reduce da due allenatori che non sono riusciti a trovare la giusta alchimia tra il gruppo consolidato della squadra e i nuovi acquisti. Dopo un avvio complicato, complice anche il calendario, Ranieri ha trovato il bandolo della matassa e ora ne sta raccogliendo tutti i frutti. Nel periodo in corso una striscia impressionante di sette successi consecutivi, che però porta anche un ulteriore pensiero. Dovesse l'allenatore classe '73 chiudere la propria esperienza sulla panchina della Roma su note così alte, chi raccoglierà la sua eredità la prossima stagione?

Come ha scherzato lo stesso allenatore romano, l'unica certezza è che il nuovo titolare della panchina giallorossa sarà più giovane di lui, anche se al momento la rosa che sta sfogliando insieme al ds Florent Ghisolfi, sembra ampliarsi di giorno in giorno. Da settimane il nome di Gasperini veniva associato a quello della Roma, ma al momento la pista sembra essere molto fredda. Non solo questo, anche le parole dello stesso Ranieri sembrano aver messo un freno alle voci, affermando come al momento nessuno dei nomi emersi negli ultimi tempi sia sulla lista del club. Pre-tattica o verità? Questo al momento non è dato sapere, ma in ogni caso la lista di tecnici accostati ai giallorossi non sembra fermarsi.

Con l'anno nuovo le vittorie hanno portato a una rinnovata solidità in difesa, una caratteristica tipica delle squadre di Max Allegri, ultimo nome, in ordine cronologico accostato ai giallorossi. Il progetto capitolino stuzzica il tecnico toscano, su cui però ci sarebbe anche il Milan. Le alternative sembrano portare a Maurizio Sarri e Stefano Pioli: il primo è libero, mentre il secondo potrebbe svincolarsi dall'Al-Nassr e tornare in Europa. Più complicate invece le piste che portano a Vincenzo Italiano e Unai Emery, entrambi legati con contratti ancora abbastanza lunghi ai rispettivi club di appartenenza.

Mentre si sfoglia la margherita in attesa del nuovo allenatore, Florent Ghisolfi è al lavoro per confermare lo scheletro della squadra che tanto bene sta facendo in queste ultime settimane. Dopo diversi rinnovi dei giocatori più giovani, ora si sta lavorando non-stop per la conferma di Mile Svilar in porta. Dopo il grande finale di stagione lo scorso anno, il portiere belga di origine serba si sta confermando come un estremo difensore solidissimo tra i pali, a cui aggiunge una qualità importante al gioco con i piedi. I capitolini vogliono blindarlo prima che sirene estere possano strapparlo al club romanista, ma attualmente le trattative non accelerano. Da ormai diverse settimane l'entourage del ragazzo è in contatto con gli uomini mercato giallorossi, ma resta una distanza piuttosto importante tra domanda e offerta. Attualmente la Roma non vuole superare i due milioni circa come offerta, la metà rispetto alla richiesta iniziale del giocatore intorno ai 4 milioni di euro. Su Svilar nelle ultime settimane si sarebbero accese per altro le sirene del Bayern Monaco, a caccia di un sostituto per Manuel Neuer, oltre alla Premier League, con diverse squadra da tempo sulle tracce dell'estremo difensore romanista.