Derby Lazio-Roma: Ranieri pronto a dare il massimo per l'ultima sfida

In mezzo tra l’andata e il ritorno di Europa League, la Lazio deve fare i conti anche con il derby di domani sera. Al quale la Roma di Claudio Ranieri arriva con il vantaggio di un riposo più lungo. E con un obiettivo importante in vista: "Promesse non ne faccio, dico solo che daremo il massimo, a me piace lavorare sottovoce, ma con la forza di voler fare il massimo. E domenica lo faremo. Chi mi dice che non siano andati a Bodo pensando a noi, sapendo di poter recuperare con il ritorno? – ha detto Ranieri a proposito della trasferta norvegese della Lazio –. Non li vedo in difficoltà, altrimenti non avrebbero vinto a Bergamo. Baroni per molti sembrava un ripiego a inizio anno, ma sta dimostrando la classifica che ha".

Per Ranieri sarà l’ultimo derby da allenatore, il bilancio al momento è di cinque vittorie su cinque: "Se dico che smetto, allora smetto. Ricordate quello che dicono gli inglesi. Roma non è stata fatta in una notte. Certo sicuramente non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions, noi stiamo facendo il massimo per arrivarci. Poi starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere altri mattoni per avversare i sogni del presidente".

Dal campo, difficile vedere il doppio centravanti. Shomurodov dovrebbe partire dalla panchina per lasciare posto a Dovbyk con il dubbio più grande legato a Pellegrini. Domani la rifinitura scioglierà le riserve sulla presenza del capitano giallorosso, già decisivo nel derby d’andata.

Al derby sarà presente anche il giovane arbitro siciliano che è stato aggredito domenica scorsa in una partita del campionato Under 17 provinciale in provincia di Catania, Diego Alfonzetti, invitato congiuntamente da Roma e Lazio.