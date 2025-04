Roma-Juventus: scontro Champions all'Olimpico tra Ranieri e Tudor, formazioni e orari tv

Roma 5 aprile 2025 - Si prospetta una serata ad alta tensione, in un turno di Serie A, il trentunesimo, ricco di incroci al vertice che possono cambiare le gerarchie della classifica in zona Europa e scudetto. Il blasone delle due squadre da solo vale il prezzo del biglietto, ma le condizioni in cui le due formazioni arrivano a questo match rende tutto ancor più interessante. Il posticipo delle 20:45 della domenica 6 aprile 2025 di Serie A metterà di fronte allo stadio Olimpico la Roma e la Juventus. In palio solo i tre punti sulla carta, ma anche l'inerzia di una bellissima rincorsa Champions dove sia i giallorossi, sia i bianconeri fanno le veci degli inseguitori alle spalle delle prime quattro fuggiasche.

La squadra capitolina arriva lanciatissima all'incrocio con i bianconeri. I giallorossi sono primi con margine nella classifica del girone di ritorno. Sette vittorie consecutive in campionato, per un totale di di 29 punti ottenuti e ancora l'incapacità di perdere quando si tratta di match di campionato. Tutto questo nonostante prima l'infortunio di Dovbyk e ora quello di Dybala, che costringerà i romanisti a fare a meno della Joya fino a fine stagione. Claudio Ranieri sta ottenendo risposte positive da tutta la rosa e sta compiendo una scalata incredibile. Quando il tecnico romano raccolse la formazione della Lupa ormai nel novembre dello scorso anno, cinque mesi fa, i giallorossi erano ad appena due punti di margine dalla zona rossa. Da lì diverse sconfitte hanno caratterizzato le sue primissime battute in panchina, prima di una risalita mostruosa. Ora la Roma è a pieno titolo in lotta per la Champions League, seduta al sesto posto e con la speranza di mettersi a braccetto con la Juventus al quinto in caso di vittoria. Il Bologna quarto resta l'obiettivo da raggiungere e siccome lo scontro diretto è a favore dei rossoblù, battere i bianconeri è il primo imperativo per la Roma.

Dall'altra parte per Igor Tudor è una partita molto interessante. Per lui si tratta di un ritorno all'Olimpico, lui che lo scorso finale di stagione ha guidato la Lazio, per altro perdendo il derby contro i giallorossi per 1-0, cortesia di Gianluca Mancini. Il dente sarà senza dubbio avvelenato e prendersi la rivincita, anche se alla guida di una squadra diversa, per lui sarà sicuramente dolce. La sfida non sarà di certo semplice però per il tecnico croato e i suoi ragazzi. Oltre allo stato di forma impressionante mostrato dai capitolini nel recente passato, la Juventus, nonostante la vittoria nel suo debutto in panchina, non ha certamente brillato, suscitando anche molte critiche da parte dei tifosi. La Juventus è in crisi tecnica e di identità, la prima partita dopo il cambio in panchina non ha dato la scossa desiderata e l'infortunio di Gatti riduce al minimo le rotazioni difensive dell'allenatore croato. Servirà tutto l'orgoglio bianconero, e non solo, per riuscire a fare lo sgambetto a questa Roma apparentemente inarrestabile in questo anno nuovo.

La designazione arbitrale valevole per il trentunesimo turno di Serie A ha visto la scelta di Andrea Colombo della sezione di Como per la direzione del match tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico. Il fischietto lombardo sarà assistito da Imperiale e Berti, con Zufferli Quarto Uomo. In sala Var invece Di Bello sarà affiancato da Mazzoleni nell'appoggio al direttore di gara. Si tratta del secondo Roma-Juventus della carriera di Colombo, lui che ha diretto anche il pareggio per 1-1 dello scorso anno con i gol di Lukaku e Bremer. Nel complesso invece sono 5 i precedenti con i capitolini, fin qui senza sconfitte ma con 3 vittorie e 2 pareggi. Meno bene invece il bilancio juventino con l'arbitro comasco, parliamo infatti di 7 incroci con uno score di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 ko. Nel complesso si stratta invece della direzione numero 26 della stagione di Colombo, la partita 13 di Serie A a cui ne aggiunge 3 di Serie B, una semifinale di Supercoppa, 1 di Conference League e altre 8 tra varie competizioni internazionali.

Probabili formazioni

Ranieri sceglie Soulé con ballottaggio apertissimo tra Pellegrini e Baldanzi per completare la trequarti priva di Dybala. Il capitano al momento è favorito per completare la linea a due alle spalle di Dovbyk. A destra fuori Saelemaekers per squalifica, pronto uno tra El Shaarawy e Rensch, con Angeliño a sinistra. In mediana torna la coppia composta da Koné e Paredes, in difea invece è assente Hummels, al suo posto è pronto Mancini a guidare il centro del reparto con uno tra Çelik e Nelsson a completare il reparto arretrato con N'Dicka, davanti a Svilar.

Juventus senza Gatti in difesa, la linea a tre davanti a Di Gregorio viene obbligatoriamente composta da Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Cambiaso e Douglas Luiz sono tornati ad allenarsi, ma è improbabile che verranno inpiegati dal primo minuto, per loro però spazio in panchina. Locatelli e Thuram i due mediani, a destra Nico Gonzalez è favorito su Weah. A sinistra correrà McKennie, mentre in trequarti la coppia dovrebbe essere quella composta da Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic, occhio però perché il portoghese è in ballottaggio con Kolo Muani, al posto di Koopmeiners.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Roma e Juventus dello stadio Olimpico, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 6 aprile 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.