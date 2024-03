Empoli, diversi dubbi per Milano. Caputo-Cerri-Niang, chi davanti?

di Simone Cioni

La gara con il Bologna e quell’1-0 subito proprio quando ormai tutto l’ambiente azzurro aveva fatto la bocca al pari è ormai archiviato e con l’allenamento di ieri l’Empoli è entrato ufficialmente nella settimana che porta alla difficile trasferta di Milano contro l’Inter nella sera di Pasquetta. Una seduta ancora una volta a ranghi ridotti, sia per l’assenza dei nazionali (oggi Berisha sarà il primo a rientrare, poi toccherà a tutti gli altri con il gruppo che tornerà quindi ad essere al completo da giovedì pomeriggio) che per la situazione dell’infermeria. Anche ieri si sono infatti allenati a parte sia Ismajli che Grassi, con il difensore albanese che ha però più chance di poter recuperare per la gara di San Siro, rispetto al centrocampista. Ismajli che, suo malgrado, è salito in questi giorni sulla ribalta per alcune frasi rilasciate dall’agente Serxhio Mezi, il quale avrebbe dichiarato di lavorare da tempo in qualità di intermediario al passaggio del difensore centrale azzurro al Napoli, scelto da Ismajli come prossimo step per la sua carriera. Secondo uno dei maggiori siti di riferimento sul calcio mercato, però, fonti vicine al calciatore avrebbero riferito che lo stesso Ismajli sarebbe rimasto sorpreso per primo da queste dichiarazioni, anche perché il suo procuratore è l’israeliano Pini Zahavi. Lasciando da parte, però, queste voci di mercato che in questo momento non sono certo la priorità con una salvezza ancora tutta da guadagnare, torniamo alla ripresa della serie A dopo l’ultima sosta per le Nazionali.

Oltre a Grassi, in serio dubbio, contro i nerazzurri di mister Simone Inzaghi saranno sicuri assenti lo squalificato Maleh e l’infortunato Ebuehi (stagione finita per il terzino destro nigeriano a causa della parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro). Da oggi fino a domenica, giorno di Pasqua, la squadra si allenerà sempre di mattina alle 11 con mister Nicola che avrà quindi di fatto tre allenamenti, da venerdì, per lavorare con tutto il gruppo al completo e preparare più minuziosamente la gara contro la capolista. Una sfida in cui è legittimo attendersi ancora il 3-4-2-1 con Bereszynski favorito su Ismajli per completare il pacchetto arretrato insieme a Walukiewicz e Luperto. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo con Marin e Fazzini che potrebbero essere i due centrali (più difficile l’utilizzo di Kovalenko e Bastoni), mentre sulle fasce dovrebbero partire dall’inizio ancora una volta Gyasi a destra e Pezzella a sinistra. Sulla trequarti la conferma di Zurkowski e Cambiaghi sembra più che scontata anche se Cancellieri, risolto il problema alla schiena che lo ha tenuto fuori contro il Bologna, si candida a prendere il posto di uno dei due. Il vero rebus riguarda il ruolo di centravanti, ma dato che sembra improbabile un impiego dal primo minuto di Caputo, il ballottaggio sarà il solito tra Niang e Cerri con Destro e Shpendi armi da utilizzare eventualmente in corsa.