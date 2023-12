Empoli, diversi i dubbi verso Torino. Caputo out, toccherà a Shpendi

di Simone Cioni

Il pari con il Lecce, utile comunque a dare continuità di risultati, è ormai alle spalle è oggi è già la vigilia di un altro difficile impegno. Domani sera alle 20.45, infatti, l’Empoli sarà di scena sul campo del Torino. Una sfida in cui Aurelio Andreazzoli ritroverà due infortunati, ma ne perderà altrettanti. Dopo aver lavorato regolarmente in gruppo anche ieri mattina (oggi sempre alle 11 è in programma l’ultima seduta a porte chiuse), infatti, Baldanzi e Guarino sono pronti per tornare tra i convocati. Il fantasista rientra oltre un mese dopo la sua ultima apparizione nella parte conclusiva della sfida di Frosinone dello scorso 6 novembre mentre il giovane difensore ha saltato le ultime due partite contro Genoa e Lecce. Ritrovare Baldanzi è sicuramente importante per aver a disposizione una soluzione ulteriore sul fronte offensivo, nessuno infatti nella rosa azzurra ha le caratteristiche del trequartista di Castelfiorentino. Per quanto riguarda Guarino, pur non avendo ancora mai giocato, è comunque un recupero prezioso in termini numerici dal momento che sulla linea difensiva mancherà Bereszynski. E qui veniamo agli infortunati dell’ultima gara col Lecce. Il terzino destro Polacco ha infatti riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare anche la sfida interna con la Lazio di settimana prossima mentre ci potrebbe essere qualche speranza di riaverlo disponibile per la trasferta di Cagliari del 30 dicembre. Sicuro quindi l’impiego a destra di Ebuehi, mentre sulla corsia opposta torna il ballottaggio tra Cacace e Bastoni, che si è ben comportato coi salentini. Al centro non ci dovrebbero invece essere dubbi sulla coppia Ismajli-Luperto per completare il reparto davanti al portiere Berisha.

A centrocampo, vista l’ottima prestazione con il Lecce (è stato anche uno dei più pericolosi con due tiri da fuori area), Grassi resta favorito come play su Ranocchia. Diverso il discorso per le mezzali con Maleh che ha dato l’impressione di dover rifiatare un po’ e Kovalenko, che potrebbe essere nuovamente utilizzato come arma in corsa. Per scendere in campo dall’inizio sul prato del Grande Torino, quindi, potrebbero essere favoriti Fazzini e Marin (più il primo qualora Maleh mantenesse il proprio posto). Capitolo attacco. Non ci sarà Ciccio Caputo. Per il bomber azzurro gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, ma sarà comunque lasciato a casa per poter recuperare al meglio. Fiducia quindi a Shpendi, che Andreazzoli aveva già lanciato titolare contro Inter e Salernitana quando, anche in quella circostanza Caputo era fuori per infortunio. La sua velocità e voglia di mettersi in mostra potrebbe essere utili contro una difesa, quella del Torino, strutturata ed esperta, ma non proprio velocissima. Sugli esterni da schierare ai suoi lati ci dovrebbero essere pochi dubbi, con Cambiaghi e Cancellieri favoriti su Maldini e Gyasi.