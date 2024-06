Empoli e Cagliari trattano. Nicola via con l’indennizzo. Tutino o Pellegri in attacco

In casa Empoli la questione a tenere banco in questo momento è quella legata all’allenatore. Sono due, infatti, i fronti aperti. Da un lato quello che porterà Davide Nicola sulla panchina del Cagliari con il club sardo e quello del presidente Fabrizio Corsi che stanno cercando l’accordo per liberare il tecnico piemontese sotto contratto con l’Empoli fino a giugno del 2025, dopo il prolungamento automatico post salvezza. Il presidente Corsi pretende un indennizzo, ma a differenza di quanto emerso in un primo momento, ossia il possibile sconto sul riscatto di Marin che l’Empoli sarebbe intenzionato a esercitare, adesso appare più percorribile la strada di una cessione di un difensore: Ismajli o Luperto (avrebbe il maggior gradimento da parte dei sardi).

Dall’altro la ricerca del sostituto con la società che ha individuato in Di Francesco, cresciuto calcisticamente proprio al Castellani, il profilo adatto. Anche in questo caso la trattativa è aperta con la questione che verte soprattutto sul contratto (dalle cifre alla durata). Le due parti continueranno quindi a confrontarsi nei prossimi giorni con la speranza, versante Empoli, di poter chiudere quanto prima per iniziare poi a pensare realmente alla costruzione della nuova squadra con le indicazioni del tecnico che la guiderà. Se non dovesse arrivare la fumata bianca con Di Francesco, preferito anche per la propria esperienza nella massima categoria ma cercato pure dal neopromosso Venezia, ecco che il club azzurro sarebbe pronto a virare su William Viali, in uscita dal Cosenza. Un profilo totalmente diverso, a più buon mercato: una vera e propria scommessa che arriverebbe però con una voglia matta di potersi finalmente misurare con la Serie A.

Inoltre l’allenatore milanese andrebbe a ricomporre una coppia che ha ben funzionato a Cosenza con il ds Roberto Gemmi. Intanto, tra i possibili attaccanti accostati all’Empoli, Tutino e Pellegri restano le prime scelte. Sul primo il Cosenza non eserciterà il diritto di riscatto (c’è comunque tempo entro tutta la giornata odierna) e tornerà così al Parma, dove ha un ingaggio importante. Visti i 20 gol nell’ultima stagione di B c’è comunque la fila alla porta del club ducale. Per quanto riguarda Pellegri, invece, l’ex enfant prodige del calcio italiano è ancora giovane (23 anni) e ha grande voglia di riscatto dopo la deludente annata col Torino, a causa anche di diversi infortuni. Un profilo alla Empoli, insomma, che cercherà comunque di imbastire una trattativa sulla base del prestito.