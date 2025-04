Empoli Fc e Studio Paulus: ginnastica a corpo libero per i giovani calciatori

Prosegue il progetto che ormai da tanti anni Empoli Fc porta avanti con Studio Paulus di Bassa a Cerreto Guidi, in cui si unisce l’attività motoria in palestra al lavoro sul campo per i piccoli della Scuola Calcio. Fune, anelli, pertica, palestra svedese, percorsi a tema. Questi sono solo alcuni degli esercizi di ginnastica a corpo libero con cui i baby calciatori vengono aiutati a prendere coscienza del proprio corpo. "Gli obiettivi sono quelli di far crescere al meglio possibile questi ragazzi che sono il futuro non solo calcistico, ma anche della nostra società – spiega il direttore tecnico del centro Studio Paulus, Paolo Bartolozzi –. I ragazzi sviluppano tutte le capacità motorie di base al cento per cento, in modo che qualsiasi attività tecnica come il calcio, o qualunque altro sport, abbia risultati migliori". Lo spunto alla base di questo tipo di lavoro è quello di ricreare quei tipi di movimenti che una volta, giocando maggiormente all’aperto, venivano sviluppati in modo naturale dai bambini. "Negli anni Settanta c’era il bosco, lungo l’Arno, i fossi, cioè tutte quelle attività naturali che noi facevamo in modo spontaneo, oggi i ragazzi non hanno più questa opportunità e bisogna quindi fargliela ritrovare – prosegue Bartolozzi –. È importante per la loro crescita, ma in particolare per la loro autostima, affrontare in campo un dribbling, un avversario, un contrasto nasce proprio dallo sviluppo di capacità motorie di base e da un’apertura della mente verso il voler fare e sacrificarsi".

Un fiore all’occhiello come lo definisce il responsabile dell’attività di base dell’Empoli Fc, Tommaso Dalledonne (nella foto di Empoli Fc). "Questa collaborazione è fondamentale e i benefici sono talmente tanti che ci permettono di continuare questo lavoro con grande empatia – racconta –. Andiamo a lavorare sugli schemi motori di base, quindi tutto ciò che noi imparavamo magari giocando in cortile quando eravamo piccolini e che al giorno d’oggi per loro non è più possibile. Aspetto fondamentale da collegare poi al lato calcistico quando tornano sui campi di Monteboro".

Si.Ci.