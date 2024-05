Empoli, fondamentale non perdere a Udine. La salvezza è una ’combinazione’ di risultati

di Simone Cioni

EMPOLI

Nel posticipo del Via del Mare di Lecce di lunedì si è purtroppo materializzato quanto l’ambiente azzurro temeva. Con il successo, infatti, l’Udinese ha scavalcato di un punto Empoli e Frosinone che in questo momento si giocherebbero la salvezza allo spareggio (ricordiamo che a differenza della sfida dello scorso anno tra Spezia e Verona, in questa stagione si disputa con gare di andata e ritorno). Senza nulla togliere ai friulani, un risultato figlio anche della mancata contemporaneità per quanto riguarda le sfide delle pretendenti alla salvezza. Dopo i risultati del week-end, infatti, il Lecce era già salvo prima del fischio d’inizio ed è fisiologico che possa essere sceso in campo con minor ardore agonistico della squadra di Cannavaro, costretta invece a vincere per costruirsi la propria permanenza in categoria.

Così, a 180 minuti dalla fine la nuova classifica delle 5 squadre ancora in lotta per non retrocedere è la seguente (due di queste dovranno salutare la Serie A): Verona 34, Udinese e Cagliari 33, Frosinone ed Empoli 32, Sassuolo 29. Inevitabile, quindi, che per la squadra di Nicola assuma particolare importanza lo scontro diretto di domenica prossima alle 15 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Vincerlo non chiuderebbe i giochi, ma metterebbe Cambiaghi e compagni in una posizione di indubbio vantaggio. Salendo a quota 35, infatti, a quel punto potrebbe bastare non perdere l’ultima gara casalinga contro la Roma per poter festeggiare. Un pareggio contro i giallorossi, infatti, permetterebbe agli azzurri di lasciarsi sicuramente alle spalle il Sassuolo (anche facessero 6 punti contro Cagliari e Lazio gli emiliani arriverebbero a 35) e una tra Udinese e Frosinone che nell’ultimo turno si sfideranno in casa dei ciociari. Vincendo a Udine, male che vada l’Empoli si troverebbe a dover disputare lo spareggio contro il Frosinone. Portare a casa i tre punti domenica, quindi, sarebbe veramente importante per la banda di Nicola, ma altrettanto fondamentale sarà non perdere. Se gli azzurri dovessero infatti tornare da Udine con gli stessi 32 punti con cui ci sono arrivati, potrebbe non bastare nemmeno un eventuale vittoria all’ultima giornata contro la Roma. In questo caso la salvezza passerebbe dai risultati negativi delle avversarie: o il mancato enplein del Sassuolo più un solo punto in 2 gare di Cagliari o Frosinone, oppure in caso i neorverdi di Ballardini vincano entrambe le loro gare servirebbe che sia Cagliari che Frosinone non vincano nessuna delle ultime 2 partite.

Tanti, insomma, i fattori che entrerebbero in gioco con un aspetto di non poco conto da considerare: qualora l’Udinese battesse l’Empoli all’ultimo turno andrebbe sul campo del Frosinone con l’aritmetica salvezza in tasca, senza quindi dover per forza scendere in campo con il ‘coltello tra i denti’. Diverso il discorso se Luperto e soci riusciranno quanto meno ad uscire indenni dal Bluenergy Stadium. Arrivando agli ultimi 90 minuti con 33 punti, infatti, dovesse battere la Roma al Castellani-Computer Gross Arena l’Empoli sarebbe matematicamente salvo visto che oltre al Sassuolo si manterrebbe alle spalle anche una tra Frosinone e Udinese. Addirittura anche un pareggio con la squadra di De Rossi potrebbe essere sufficiente, sebbene in questo caso tornerebbero ad essere necessari diversi incastri favorevoli nei risultati dagli altri campi.