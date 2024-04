Empoli-Frosinone si avvicina: chi sta meglio?. Con Nicola recuperati sei punti ai ciociari

di Simone Cioni

Pronostico rispettato. I risultati che ci si attendeva sulla carta si sono materializzati sul campo e allora ecco che Empoli-Frosinone di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena rischia di essere uno snodo quasi decisivo per gli azzurri in chiave salvezza. Con la vittoria sulla Salernitana dei ciociari e il ko della squadra di Nicola a Bergamo con l’Atalanta, le due compagini arrivano allo scontro diretto con gli stessi 31 punti e 2 lunghezze di vantaggio sull’Udinese, in questo momento la terza squadra a retrocedere dopo la già certa Salernitana e un Sassuolo che sembra ormai l’indiziata più forte. Una vittoria certo non metterebbe al riparo da brutte sorprese ma certo darebbe un bel vantaggio in vista delle ultime tre gare. Sfide in cui capitan Luperto e compagni, tra l’altro, se la dovranno vedere proprio con i friulani. Insomma, l’Empoli ha il suo destino nelle proprie mani.

Ma vediamo come azzurri e Frosinone si avvicinano a questo incrocio, mettendo sulla bilancia vari aspetti. Partiamo da quello mentale con la banda di Di Francesco, che arriverà ad Empoli con il morale a mille dopo aver ritrovato il successo ad oltre 3 mesi dall’ultima volta (il 3-1 interno al Cagliari dello scorso 21 gennaio). Da questo punto di vista, però, nonostante la battuta d’arresto anche Cambiaghi e soci potranno affrontare questa settimana di preparazione con determinate certezze ed una forte consapevolezza. Dal punto di vista della prestazione, infatti, gli azzurri al Gewiss Stadium non hanno assolutamente demeritato, anche se ci sono inevitabilmente da migliorare tante cose e limare quei dettagli che in una volata salvezza ’ruota a ruota’ come quella di quest’anno possono poi fare la differenza. Veniamo poi all’aspetto più tecnico-tattico con il Frosinone che, pur essendosi visto recuperare 6 punti dall’Empoli, al pari degli azzurri ha sempre mantenuto la propria identità contro chiunque, mettendo a sua volta in difficoltà molte delle big, pur rimanendo alla fine con un pugno di mosche in mano. I laziali hanno sicuramente un palleggio più efficace ed una buona fluidità di manovra con tante soluzioni offensive, mentre l’Empoli ha dimostrato di saper essere molto compatto, concedendo poco.

Infine, chiudiamo con il fattore fisico dove sicuramente le assenze dell’Empoli pesano molto di più. Sperando di recuperare Ismajli, infatti, Nicola dovrà comunque fare a meno di Ebuehi e Walukiewicz in difesa e di Cerri in attacco. Di Francesco, invece, ha solo un paio di situazioni da valutare, quelle del portiere Turati uscito per una ferita lacero contusa al dito di una mano nell’intervallo dell’ultima partita, e quella di Okoli per un problema al ginocchio. Inoltre, con l’ammonizione fin troppo severo rimediata a Bergamo, Luperto è entrato in diffida.