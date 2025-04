Empoli giovanili: tre vittorie e una sconfitta, Under 18 espugna Lecce

Tre vittorie e una sconfitta il bilancio delle giovanili dell’Empoli. Partiamo dall’Under 18 di mister Sarlo, che espugna Lecce per 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Monaco. L’Empoli sale così a 39 punti, a meno sette dalla zona play-off con sei gare ancora da disputare. Tutto facile poi per i classe 2008 di Tonelli e per l’Under 15 di Lo Russo, entrambe vittoriose per 5-1. Partiamo dall’Under 17, che ha travolto al Centro Sportivo di Monteboro il Catanzaro. Gara subito in discesa per gli azzurrini, che al 7’ sono già in vantaggio di un gol e di un uomo visto che Salvatore viene espulso e Bagordo trasforma il successivo rigore. Le altre marcature sono di Zanaga, Busiello (nella foto di Empoli Fc) e dei subentrati Rovetini e Pellegrini, dopo che i calabresi avevano accorciato le distanze. L’Empoli aggancia così in vetta a quota 49 la Roma. Stesso punteggio per l’Under 15, con il Lecce, grazie alle doppiette di Misciagna e Cangiano e al gol di Di Pede. L’Empoli resta quarto con 39 punti. L’unico ko di giornata arriva a sorpresa per la capolista Under 16 di mister Polverini, che cede 2-1 in casa, ancora contro il Lecce, terzultimo. Decisiva la doppietta di Persano nel giro di tre minuti tra il 14’ e 17’. Dopo che al 27’ Covelli accorcia le distanze ribadendo in rete una traversa colpita di testa da Conflitto sugli sviluppi di un corner, Isidori spreca la chance del pari facendosi parare un rigore. Primo posto comunque saldo a più cinque sulla Roma.