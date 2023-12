Empoli, il Toro va preso per le corna. Con i granata sfida complicata

Sei squadre in quattro punti. Verona al penultimo scalino a quota 11 fino al Genoa al 14° posto a quota 15, nel mezzo Empoli, Udinese, Cagliari e Sassuolo; una lotta salvezza complicata e più serrata in relazione anche agli ultimi anni. Gli azzurri dopo il pareggio contro il Lecce faranno visita questa sera al Torino, una trasferta senza dubbio complicata ma che occorrerà approcciare nel modo giusto. "Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre, ti pone il quesito di come contrapporti – spiega il tecnico Andreazzoli –. È una squadra di qualità, son ben guidati ed è un gruppo che si conosce bene. Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso. Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il Torino dovrà preoccuparsi".

Oltre a Caputo e Bereszynski Andreazzoli perde anche Kovalenko, l’ucraino non sarà convocato per la gara contro i granata. Il centrocampista azzurro era uno degli uomini più in forma dell’Empoli di questo momento, nelle ultime quattro gare aveva messo infatti a referto due gol e un assist. Il tecnico di Massa potrà però contare su un ritrovato Baldanzi. "Kovalenko non ci sarà, si è allenato ma non lo convoco perché non voglio rischiare - sottolinea Andreazzoli -, Caputo non è disponibile, sembra che la situazione sia lieve ma deve fare ulteriori accertamenti. Baldanzi invece si è allenato bene come preventivato. Quindi è un piacere riaverlo".

Senza Caputo a guidare l’attacco azzurro Andreazzoli dovrà ricorrere a Shpendi o Destro oppure optare per un cambio modulo adattando qualche altro giocatore nel ruolo di prima punta. "Penso sempre a tutte le possibili soluzioni, cercando di usufruire le caratteristiche dei ragazzi per rendere intraprendente ed equilibrata la squadra. Non è detto che la scelta che faremo domani sia unica, le gare possono cambiare totalmente in corso d’opera". Una questione molto delicata è anche quella che riguarda la porta, con Berisha che sembra essere ormai diventato a tutti gli effetti il titolare dell’Empoli. Andreazzoli spiega però come Caprile possa comunque avere qualche chance a sua disposizione per mettersi di nuovo in mostra. "Caprile? Sta crescendo, lo noto, sta emergendo. Non abbiamo gerarchie ben precise".

Niccolò Pistolesi