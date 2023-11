Empoli in linea con lo scorso anno. Dopo 12 gare solo un punto in meno

A confronto. L’inizio di campionato dell’Empoli non è stato certo uno dei migliori di questi ultimi anni, solamente nelle prime quattro partite gli azzurri hanno subito dodici reti senza segnare neppure un gol: dati che sono costati l’esonero a Paolo Zanetti. La società di Fabrizio Corsi è così dovuta correre ai ripari cercando di invertire rotta, provando a farlo richiamando sulla panchina Aurelio Andreazzoli. Quest’ultimo ha ottenuto per il momento un totale di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. La situazione in classifica non è sicuramente rassicurante, ma andando a fare una comparazione tra le prime dodici giornate di quest’anno e dello scorso campionato ci renderemo conto di un quadro generale non del tutto diverso.

Di fatti, nella stagione 2022-23, prendendo come riferimento le gare che vanno dalla prima alla dodicesima giornata, l’Empoli di Paolo Zanetti aveva raggiunto un parziale di 11 punti: 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte con 9 gol segnati e 17 reti subite; parziale che aveva portato gli azzurri a navigare in acque abbastanza tranquille posizionandosi al 14esimo posto a più cinque dalla zona retrocessione, complice anche il complicato inizio di stagione delle altre compagini. Dunque, se per quanto riguarda i punti (11 contro 10) la differenza è quasi inconsistente, discorso totalmente opposto è quello riguardante la statistica dei gol segnati (9 contro 5).

Come possiamo vedere, quindi, la situazione attuale non è poi così lontana da quella della scorsa stagione, la sola e grande differenza sta nei gol realizzati, una componente importante che in questo campionato sta visibilmente mancando. Soffermandoci sulla classifica, è interessante vedere come l’anno scorso con soli 11 punti una squadra potesse essere già a più cinque dalla zona retrocessione, mentre quest’anno con solo un punto in meno l’Empoli si trova ad appena una lunghezza dal terzultimo posto. Questo a significare quanto in questa stagione la lotta salvezza possa essere veramente complicata.

Tutto sommato l’inizio di Andreazzoli sulla panchina empolese non è stato del tutto negativo, con il tecnico di Massa capace di realizzare tre vittorie e un pareggio in otto gare e riuscendo a mantenere l’Empoli fuori dalla zona retrocessione. Ripercorrendo il suo passato in azzurro, vediamo come sono andate le sue prime otto gare delle passate stagioni. La sua prima volta in azzurro è in Serie B all’interno della stagione 2017-’18, il suo bottino è quello di sei vittorie e due pareggi. La sua prima stagione in Serie A non è delle migliori, inizio negativo dove totalizza un successo vittoria, cinque sconfitte e due pareggi: il 5 dicembre verrà esonerato per far spazio a Iachini. Il 31 marzo viene richiamato per risollevare le sorti dell’Empoli e al suo ritorno raggiunge tre vittorie, quattro sconfitte e un pareggio nelle prime otto partite dopo aver sostituito Iachini. Nella stagione 2021-’22, infine, il bilancio delle sue prime otto gare è più o meno simile a quello di quest’anno: tre vittorie e cinque ko.

