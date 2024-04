Empoli, la corsa salvezza inizia a delinearsi. Sarà una sfida a tre fino all’ultimo punto

di Simone Cioni

A 450 minuti dal termine di questa Serie A, la corsa alla salvezza resta estremamente avvincente e quanto mai ingarbugliata, con ogni giornata che vede sorpassi e contro sorpassi. Tuttavia l’ultimo turno, il trentaduesimo, ha reso leggermente più fluida la situazione con una squadra che sta provando a staccarsi dal gruppone di 7 formazioni che, usando una metafora ciclistica, stanno affrontando l’ultima salita prima del traguardo. Dando ormai per spacciata la Salernitana, già venerdì prossimo potrebbe arrivare la matematica retrocessione, il Lecce prova la fuga per non dover più guardarsi indietro con troppa preoccupazione. Dopo gli ultimi 2 successi di fila proprio contro Empoli e Sassuolo (i neroverdi restano a meno 3 dalla salvezza diretta, ma le sensazioni per il team di Ballardini non sono buone dopo lo 0-3 incassato dai salentini) i giallorossi hanno infatti raggiunto quota 35, portando così a 7 i punti di vantaggio sulla zona ’rossa’. A “ruota“ degli uomini di Gotti troviamo poi Cagliari ed Hellas Verona rispettivamente con 32 e 31 punti. Altre due squadre che nelle ultime uscite hanno dimostrato di avere qualcosa in più per poter legittimamente aspirare alla permanenza in categoria. Con lo stesso bottino degli scaligeri, però, c’è anche l’Empoli, che dopo il passo falso di Lecce è tornato a mettere un piccolo divario di 3 punti tra se e le dirette inseguitrici Frosinone e Udinese, scherzi del calendario proprio i due scontri diretti di ritorno che deve ancora affrontare.

Le due squadre con cui, più ragionevolmente (anche se il rischio di essere smentiti è dietro l’angolo data l’imprevedibilità di questo campionato) il gruppo di Nicola, che tornerà ad allenarsi oggi alle 15 con l’incognita delle condizioni di Cerri uscito per infortunio contro il Napoli, si giocherà le proprie chance. Il calendario, come già analizzato, almeno sulla carta non è certo favorevole a Grassi e compagni, ma le due ultime vittorie casalinghe contro Torino e Napoli dimostrano che in questo momento la ’carta’ lascia il tempo che trova. A fare la differenza sono le motivazioni, e da questo punto di vista tanto Empoli quanto Frosinone e Udinese hanno dimostrato di esser vive. Nonostante il ko, costato l’esonero a Cioffi con la panchina affidata ora a Fabio Cannavaro, contro il Verona i friulani non hanno meritato di perdere. Ecco quindi che i 2 scontri diretti che l’Empoli deve ancora affrontare, in casa col Frosinone nel weekend del 4-5 maggio e ad Udine in quello del 18-19 maggio, assumono un’importanza ancora maggiore per rimettere apposto la classifica avulsa, alla luce della sconfitta dell’andata in Ciociaria e del pari casalingo contro i friulani.