Empoli nella storia: batte la Juventus ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia

Torino, 26 febbraio 2025 – In crisi nel campionato di serie A (2 punti nelle ultime 11 partite) l’Empoli si regala una serata da leggenda: supera la Juventus ai calci di rigore allo Juventus Stadium conquistando per la prima volta nella sua storia le semifinali di Coppa Italia, quarantunesima semifinalista di tutti i tempi. Un’altra impresa, dopo quelle compiute contro il Torino e la Fiorentina. In semifinale affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. D’Aversa opta per Bacci e Konate dal primo minuto. Parte bene la Juventus, ma poi, a mano a mano che passa il tempo, si smarrisce.

Un Empoli attento e ordinato riesce ad approfittarne. Al 2’ palla-gol per Nico Gonzalez, che a tu per tu col portiere alza la mira, spedendo il pallone alle stelle. Al 24’ azzurri in vantaggio: errore di Nico Gonzalez, Maleh si mette in proprio calciando di interno collo destro dai 20 metri: il pallone s’insacca alla destra di Perin. Al 41’ altra opportunità per gli ospiti, con Maleh che serve un ottimo pallone a Konate, con quest’ultimo che strozza il diagonale favorendo la presa di Perin.

Al 46’ l’Empoli fallisce clamorosamente il raddoppio: Konate si trova solo soletto dinnanzi all’estremo difensore: il suo diagonale sinistro s’infrange alla base del palo alla sinistra del portiere. Inizio di ripresa col brivido per la Vecchia Signora: Maleh mette alla frusta Perin, che si salva deviando la conclusione in calcio d’angolo. Al 7’ la reazione bianconera: Vlahovic impegna Vasquez su calcio di punizione dai 25 metri. Al 12’ sbaglio di Cambiaso in uscita, Sambia va via e si presenta al limite: il suo tiro, centrale, è alzato sopra la traversa da Perin.

Al 21’ pezzo di bravura di Thuram, che s’inserisce in area, supera Henderson e scavalca Vasquez con un pallonetto sul primo palo: è la rete del pareggio. Al 33’ colpo di testa da distanza ravvicinata di Vlahovic, ma Vasquez è pronto. Sul capovolgimento di fronte, controllo e destro di Esposito, con Perin che blocca in due tempi. Al 40’ Kouame non riesce a finalizzare una bella ripartenza di Esposito; non trascorrono che pochi secondi ed è Vlahovic a sparare fuori. Si va ai rigori: Vlahovic spara alto; Henderson realizza centralmente; Kolo Muani segna; Kouame spiazza Perin; Locatelli apre l’interno destro e buca Vasquez, che aveva intuito; Cacace piega le mani a Perin; Yildiz fallisce: para Vasquez; Marianucci finta e compie la storia.

JUVENTUS – EMPOLI 1-1

(3-5 dopo i calci di rigore)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly (9’ st Locatelli), Cambiaso (39’ st Costa); Koopmeiners (9’ st Yildiz), Thuram; Kolo Muani, McKennie, Gonzalez (15’ st Conceicao); Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Pietrelli, Di Gregorio, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula. Allenatore: Motta. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli (1’ st Goglichidze), Tosto (15’ st Pezzella); Sambia, Bacci (28’ st Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace; Konate (15’ st Kouame), Colombo (15’ st Esposito). A disposizione: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Bembnista, Grassi, Kovalenko, Asmussen, Campaniello. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: Fourneau di Roma. MARCATORI: 24’ pt Maleh; 21’ st Thuram, NOTE: serata serena. Ammoniti: Henderson, Goglichidze, Esposito, Locatelli. Angoli: 8-2. Recupero: 1’, 4’.