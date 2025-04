Empoli prepara la semifinale di Coppa Italia contro Bologna: Pezzella in dubbio

Il calendario incalza, ma dopo il rocambolesco 2-2 di Pasqua col Venezia D’Aversa ha comunque concesso un giorno di riposo. L’Empoli tornerà quindi in campo oggi al Sussidiario per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì prossimo alle 21 al Dall’Ara di Bologna. Saranno innanzitutto da valutare le condizioni di Pezzella, che dopo aver accusato un problema alla vigilia della sfida contro i lagunari, domenica è rimasto in panchina per novanta minuti. Difficile comunque che l’esterno sinistro partenopeo sia impiegati a Bologna, così come Anjorin e Solbakken, che sfrutteranno questi due giorni di lavoro prima della trasferta emiliana per aumentare la propria condizione, dopo il rientro di due giorni fa. Il focus per tutti e tre dovrebbe infatti essere il derby di Firenze di domenica prossima, dove nonostante la difficoltà del match sarà importante cercare di fare punti per la salvezza, a differenza di una gara di ritorno di Coppa Italia dove, invece, salvo ’miracoli’ l’esito è già scritto dopo il 3-0 subito all’andata al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. A maggior ragione per Pezzella, dato che contro la Fiorentina sarà squalificato Cacace. Contro i viola il club azzurro spera poi di riavere pure Ismajli. A Bologna quindi c’è da aspettarsi un ampio tour-over con spazio per i vari Seghetti, Tosto, De Sciglio, Bacci, Sambia, Ebuehi, Kovalenko e Konate.