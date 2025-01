Empoli, prestazione che convince: "Ma ora tornare presto alla vittoria"

di Simone Cioni EMPOLI Tornare a smuovere la classifica nonostante il calendario da paura, rivedere in campo Anjorin dopo l’infortunio muscolare e concedere ancora una volta pochissimo ad una grande squadra come il Bologna. Queste le principali note liete del pareggio interno di sabato scorso dell’Empoli, che per copertura degli spazi, aggressività e personalità ha disputato ancora una volta un grande primo tempo. È mancata un po’ di pericolosità in fase offensiva, dove a parte il bel gol, Skorupski non ha dovuto compiere parate, ma è anche vero che senza l’errore di Vasquez il Bologna non dava l’impressione di poter impensierire seriamente la difesa azzurra. Sull’altro piatto della bilancia ci sono invece l’ennesimo gol concesso per un grossolano errore individuale, le ammonizioni dei diffidati Grassi e Pezzella che quindi non ci saranno domenica prossima alle 12.30 a Torino contro la Juventus e l’infortunio finale di Viti. Già non al meglio il difensore azzurro ha accusato un problema muscolare alla coscia destra ad una manciata di minuti dal triplice fischio finale rimanendo stoicamente in campo fino alla fine. Nei prossimi giorni gli esami strumentali di rito per capirne l’entità con la speranza che non sia nulla di grave. Ricordiamo che il 23enne di Borgo San Lorenzo si era già fermato per due partite a fine dicembre per una lesione di basso grado all’adduttore sinistro.

"I ragazzi hanno fatto una grande prestazione contro la squadra più in forma del campionato, c’è il rammarico di aver preso gol a fine primo tempo – ha commentato D’Aversa a fine partita –. Poi abbiamo perso anche Viti, ci auguriamo non sia niente di grave e il rammarico per il giallo a Pezzella che sarà squalificato perché non c’era, aveva preso la palla. La squadra ha concesso poco e guardando il primo tempo chi ha fatto la partita per vincerla siamo stati noi. Questo è un periodo in cui paghiamo a caro prezzo certi episodi. Mi auguro che ben presto possiamo tornare alla vittoria". Pur non avendo segnato tra i protagonisti della sfida c’è stato ancora una volta Esposito, schierato insieme a Fazzini e Colombo dal primo minuto perché "se chiedo coraggio alla squadra devo essere il primo io a dare certi segnali", ha sottolineato D’Aversa.

"Spalletti in tribuna per me? È troppo presto per parlare di Nazionale – ha ammesso Esposito nel post partita – Dobbiamo migliorare sui dettagli, mi fa piacere essere terzo italiano nella classifica marcatori ma io devo pensare all’Empoli. Fare 10 gol e salvarsi conta il doppio". La forza del gruppo è invece quello che ha voluto mettere in evidenza Henderson. "Siamo veramente un gruppo di fratelli, è un piacere venire qua ogni giorno e fare allenamento. Quando fai punti in Serie A è sempre importante, siamo contenti per il pareggio però ci sono tante cose da migliorare". Dopo due giorni di riposo, la squadra riprenderà ad allenarsi domani.