Empoli-Roma: i toscani vogliono fermare la corsa dei capitolini, formazioni e orari tv

Empoli 8 marzo 2025 - Il momento peggiore della stagione di una, si confronta con il migliore della propria avversaria. L' Empoli sta precipitando a vista d'occhio e sta vivendo un digiuno di vittorie terrificante; dall'altra parte la Roma ha spiccato il volo dopo una prima parte di stagione complicatissima e nell'anno nuovo sarebbe semplicemente la migliore di questa Serie A. Giornata numero 28 del campionato italiano queste due squadre si affronteranno nella Computer Gross Arena, nota anche come Carlo Castellani. Il calcio d'inizio è fissato per il pomeriggio di domani, domenica 9 marzo 2025, alle ore 18.

Come scritto in precedenza la stagione dei padroni di casa si è complicata molto nelle ultime settimane. Nelle prime giornate di campionato non c'era dubbio che gli azzurri meritassero di essere considerati una delle sorprese della prima ora di questa stagione. Insieme a Torino e Udinese infatti i toscani nelle prime dieci partite di questa Serie A hanno sorpreso tante squadre, compresa la Roma all'epoca ancora di Daniele De Rossi , sconfitta per 1-2 nella sfida dell'Olimpico. Una vera e propria impresa se si pensa a come la formazione capitolina abbia blindato il proprio campo, nonostante tutte le difficoltà dell'annata, sia in Serie A come in Champions League . I punti accumulati dagli azzurri nella prima parte di stagione non sono però bastati a blindare una posizione al sicuro in classifica. Nelle ultime settimane la risalita di alcuni rivali ha visto precipitare sempre più in graduatoria la squadra, fino ad arrivare al terzultimo posto ora occupato. Sono 12 adesso le partite in Serie A senza vittorie da parte dei toscani, con appena tre punti ottenuti in questo lasso di tempo: quasi tre mesi dall'ultima vittoria, troppo poco per evitare la retrocessione.

Dall'altra parte della barricata invece la Roma sta vivendo un momento magico. Da quando Ranieri si è seduto sulla panchina giallorossa, i capitolini sarebbero in piena lotta per il primato in classifica, primi solitari invece se si conta il solo 2025. Nella serata di giovedì una notte epica per la squadra romanista ei suoi tifosi, con il successo last-minute in Europa League contro l' Athletic Bilbao nella partita d'andata degli ottavi di finale della competizione. Occhio però a non farsi prendere dall'entusiasmo, perché come spiega sempre il tecnico capitolino, la squadra non ha ancora ottenuto niente. La risalita in classifica è stata importante, ma non ancora decisiva per rientrare nelle posizioni da Europa. Ogni singolo punto può fare la differenza in queste settimane, visto come la graduatoria si sta ricompattando in vetta, aprendo, chissà magari a una chance per il quarto posto in classifica. Per farlo è però necessario vincere queste partite e con lo scemare delle partite, questo tipo di trasferimento nello specifico diventa sempre più complicato. D'altronde non c'è nulla di più pericoloso di una formazione ferita nell'orgoglio, come è l'Empoli in questo momento.

La designazione dell'Aia per la ventottesima giornata di Serie A ha decretato come sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l'arbitro della sfida tra Empoli e Roma . Giuseppe Perrotti di Campobasso e Vito Mastrodonato di Molfetta saranno i suoi assistenti, mentre Kevin Bonacina di Bergamo sarà il quarto ufficiale. In sala Var la gara sarà seguita da Daniele Paterna di Teramo e da Davide Massa di Imperia, nei ruoli di Var e Avar. Per il direttore di gara salentino si tratterà della direzione numero 16 della sua stagione, l'undicesima in Serie A a cui ne aggiunge 2 di Serie B e 3 internazionali tra Champions, Europa e Conference League . Sono 19 i precedenti tra il fischietto brindisino e gli azzurri toscani, il bilancio è positivo per l' Empoli , con 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte; 29 invece quelli con la Roma , la squadra più diretta da parte dell'arbitro, con uno score di 16 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Probabili formazioni

Tanti assenti in casa toscana per problemi fisici, quasi obbligate le scelte per D'Aversa, si riparte allora da Silvestri tra i pali, con la linea difensiva a tre che sarà composta da De Sciglio , Goglichidze e Marianucci . In mediana nella linea a quattro Grassi ed Henderson si lotteranno in mediana, mentre ai loro lati correranno Gyasi e Pezzella . In avanti si ricompone la linea dei trequartisti con Esposito e Cacace , l'unica punta sarà Colombo .

La Roma riparte da una linea difensiva inedita, concedendo anche un piccolo riposo a chi ha dato battaglia nella sfida di Europa League . Confermato solo N'Dicka , così come Svilar in porta, ci sarà Rensch come terzo di destra al fianco di Hummels . In mediana si ricompone la coppia Koné e Paredes , con Saelemaekers a correre sulla fascia destra e Angeliño in quella opposta. In trequarti dovrebbero tornare titolari insieme Dybala e Pellegrini , alle spalle di Shomurodov , leggermente favorito su Dovbyk nel ruolo di prima punta.

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Tutto. Roberto D'Aversa .

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. Tutto. Claudio Ranieri .

Dove vedere la partita