Empoli-Roma, in palio la salvezza. Nicola: “Noi ambasciatori di un sogno collettivo”

Empoli (Firenze), 25 maggio 2024 – Una vittoria. All’Empoli di Davide Nicola serve solo questo. Tre punti per conquistare la certezza della permanenza in Serie A per il terzo anno consecutivo, tre punti per centrare impresa mai riuscita nella storia del club. Per farlo è necessario battere la Roma, che non ha più nulla da chiedere al campionato e che per questo potrebbe presentarsi in deficit di motivazioni. In caso di successo, gli azzurri approfitterebbero dello scontro diretto tra Udinese e Frosinone per abbandonare il terz’ultimo posto e rimanere nella massima categoria.

"Sarà una sfida durissima, è inutile girarci intorno. Lo sappiamo, come sappiamo per ottenere il risultato serve enorme sacrificio e nulla viene ottenuto facilmente. Ma noi siamo pronti – dice il tecnico azzurro Davide Nicola –, siamo pronti a dare tutto per provare a fare un'impresa che sarebbe davvero storica. Chiedo quindi a tutto l'ambiente di accompagnarci. Noi vogliamo essere solo gli ambasciatori di un sogno collettivo".

Quella contro i giallorossi sarà una sfida importante per l'Empoli, ma anche per il suo futuro a Empoli. "Io non mi sento di separare le due cose, ho scoperto una piazza notevole qui. Io penso a entrare e ad assorbire un ambiente, costruire insieme a tutto questo qualcosa che possa essere soddisfacente. A me interessa solo la partita di domani, poi si faranno altri pensieri", ha ripreso Nicola.

Stadio esaurito e 15mila spettatori attesi sugli spalti. L’Empoli ha il dovere di non tradire le attese. In caso di vittoria, gli azzurri scavalcherebbero l’Udinese se quest’ultima perdesse o pareggiasse a Frosinone. In caso di vittoria dei friulani, invece, a retrocedere sarebbero i ciociari. Se invece la squadra di Nicola pareggiasse, l’unica speranza di raggiungere lo spareggio sarebbe una contemporanea sconfitta dell’Udinese. In caso di vittoria della Roma al Castellani, invece, l’Empoli sarebbe retrocesso a prescindere dal risultato dello Stirpe.