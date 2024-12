Il direttore di gara. Designato Feliciani. Arbitra lui domenica

Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro di Atalanta-Empoli di domani alle 18 a Bergamo. Il fischietto di Teramo è alla quinta direzione di gara con l’Empoli e il bilancio fin qui è in perfetta parità con una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il successo azzurro risale a novembre 2022 quando un gol di Baldanzi decise la sfida casalinga contro il Sassuolo. A marzo 2023 l’unica sconfitta a Monza, mentre nelle ultime due occasioni in cui l’Empoli è stato arbitrato da Feliciani ha centrato altrettanti pareggi, 1-1 a Genova con la Sampdoria sempre nel 2023 e 0-0 al Castellani lo scorso febbraio contro il Genoa. Finora Feliciani ha diretto 5 gare di serie A, tra cui il 6-1 con cui lo scorso ottobre l’Atalanta ha demolito il Verona in casa.