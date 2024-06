Empoli, sono ore calde per il futuro di Nicola. E Fazzini torna nel mirino di Lazio e Napoli

È atteso in queste ore l’incontro tra Davide Nicola, il presidente Fabrizio Corsi e il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi, che in attesa dell’ufficialità è già comunque a lavoro. Ore in cui si capirà se le intenzioni di tutte le parti collimano su quella che dovrà essere l’organizzazione della prossima stagione. L’Empoli, da parte sua, si sente abbastanza sicuro sulla decisione del tecnico di proseguire il rapporto sia perché il contratto dell’allenatore piemontese è stato automaticamente prolungato dopo la salvezza dello scorso 26 maggio sia perché Nicola ha più volte speso belle parole per la realtà azzurra, descrivendola come il posto ideale dove poter lavorare. Tuttavia, come successo per Accardi, le sirene che si sono accese su Nicola qualche dubbio possono insinuarlo.

È notizia dell’ultima ora, infatti, che il Cagliari abbia rotto gli indugi individuando proprio nell’attuale allenatore dell’Empoli l’uomo giusto a cui affidare la squadra per il post-Ranieri. Il presidente Giulini sarebbe infatti pronto ad affondare il colpo, incontrando direttamente Nicola, ma solo dopo che quest’ultimo avrà comunicato la propria decisione al presidente Corsi e al ds Gemmi.

Insomma, sono giorni febbrili, soprattutto qualora la sperata fumata bianca non dovesse arrivare perché a quel punto ci sarebbe da rimboccarsi le maniche e trovare al più presto un sostituto visto che il tempo scorre e tra meno di un mese si aprirà ufficialmente il calciomercato e soprattutto le squadre torneranno in campo in vista della prossima stagione. Intanto lo stesso Roberto Gemmi ha salutato attraverso una lettera pubblicata sui social i suoi ormai vecchi tifosi del Cosenza.

In un passaggio l’ormai ex diesse rossoblù sottolinea come la sua volontà sarebbe stata un’altra. "Non era ciò che mi aspettavo, non era ciò che volevo… - si legge nel post - Non è mai stata una questione di soldi, ma, per me, solo di cuore. Ho aspettato, invano e ben oltre il limite, una risposta alle mie chiamate. Alla fine, sono stato costretto a darmi una risposta da solo e non avrei voluto fosse questa". Insomma, dalle sue parole Gemmi lascia intendere che la sua prima scelta era quella di proseguire il proprio lavoro al Cosenza. Subito dopo, comunque, sottolinea lo spirito con cui si affaccia alla nuova esperienza empolese. "Ora mi attende una nuova avventura che mi dà molta carica ed adrenalina, io ed Armando (il collaboratore Perna che lo seguirà anche a Empoli, ndr) ne siamo grati e fieri e non vediamo l’ora di iniziare".

Intanto, sempre per quanto riguarda il mercato tornano a farsi insistenti le voci di un interessamento di Lazio e Napoli per Jacopo Fazzini. Le richieste azzurre sono di 10 milioni di euro e se dovesse arrivare un’offerta di queste proporzioni il centrocampista classe 2003 sarà quasi sicuramente ceduto. Sempre in mediana in azzurro dovrebbe invece tornare Haas, di rientro dal prestito al Lucerna, con cui nell’ultimo campionato svizzero ha collezionato 15 presenze. Il club elvetico infatti non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto.