Empoli su De Sciglio: c’è lo scoglio-stipendio. E per l’attacco spunta il nome di Lapadula

Giusto il tempo di rientrare da Roma, dopo la storica prima vittoria capitolina contro i giallorossi, che ieri l’Empoli è tornato subito in campo (seduta defaticante per chi ha giocato domenica sera all’Olimpico) per preparare la seconda trasferta consecutiva di sabato prossimo alle 18.30 a Bologna. Al di là dell’euforia per il primo successo in campionato, la settimana che è appena iniziata è anche l’ultima di mercato: venerdì arriverà il gong di questa finestra estiva.

Chiusa la trattativa per il giovane centrocampista del Chelsea Tino Anjorin, che arriverà alla corte di D’Aversa a titolo definitivo per una cifra intorno al milione di euro e una percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore del club londinese, in questi ultimi 4 giorni cercherà di portare a termine almeno altre due operazioni, una in difesa e l’altra in attacco (possibile anche un altro innesto a centrocampo, ma questo dipenderà da eventuali uscite). Affare ben avviato è quello che porta all’esperto terzino destro Mattia De Sciglio, fuori rosa alla Juventus. Nei prossimi giorni il ds azzurro Gemmi e il collega bianconero Giuntoli si incontreranno per cercare di definire la formula – De Sciglio è in scadenza nel 2025 – e aggiustare alcuni dettagli. Primo fra tutti quello relativo allo stipendio del trentunenne jolly difensivo (può infatti essere schierato anche braccetto nella linea a tre) che percepisce 1,5 milioni di euro e che il club di Corsi chiederà alla Juventus di pagare almeno per metà. Un po’ più complicata la questione attaccante con David Okereke (classe 1997) che è il prescelto, ma per il quale l’Empoli dovrà vincere la concorrenza del Cagliari.

Anche la punta nigeriana della Cremonese, per la quale l’Empoli avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, ha il contratto in scadenza la prossima estate e ha un valore di poco superiore ai 2 milioni di euro. Se la trattativa non dovesse andare in porto è spuntato il nome di Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano in forza al Cagliari. Classe 1990, 149 presenze e 37 gol in A con Milan, Genoa, Lecce, Benevento e Cagliari, Lapadula in questa stagione ha giocato appena 36 minuti tra coppa e campionato ed è in uscita dal club sardo. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, si fa sempre più concreta la possibilità che Stiven Shpendi passi in prestito in B alla Carrarese, che vorrebbe anche il giovane difensore Guarino. Visto il quasi certo arrivo di un altro difensore, alla fine la società potrebbe decidersi a girare in prestito anche il centrale classe 2004 per dargli la possibilità di fare esperienza.