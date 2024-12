Empoli-Torino 0-1, l'Eurogol di Adams riporta i granata al successo

Empoli, 13 dicembre 2024 – L’Eurogol siglato da centrocampo da Che Adams permette al Torino di sbancare Empoli e ritrovare la via di un successo che mancava addirittura dal 25 ottobre scorso. Una magia estratta dal cilindro dall’inglese al 70', che ha risolto una partita cominciata con un Empoli intraprendente e proseguita con un Toro in crescita e capace di sfiorare il vantaggio con due occasioni clamorose create di testa da Ricci prima e Sanabria poi. L’Empoli, nella ripresa, non si è comunque fatto travolgere dagli eventi e ha continuato a giocare con grande personalità, almeno fino al 70’, minuto in cui Adams ha fatto partire una velenosa traiettoria da centrocampo, che ha colto di sorpresa un Vasquez un po’ fuori dai pali e ha portato in vantaggio il Torino, il quale ha poi provato a legittimare il risultato con un'altra occasione firmata dall’inglese e successivamente con un diagonale di Vlasic, per poi limitarsi a contenere l’Empoli nel finale per portare a casa una vittoria preziosissima.

Primo tempo

Il Torino sceglie la strategia dell’attesa e lascia all’Empoli il pallino del gioco cercando di pressare alto in fase di non possesso. I ritmi restano però piuttosto blandi fino al quarto d’ora, quando l’Empoli si fa vedere dalle parti di Milinkovic-Savic con il tiro di Gyasi, murato dall’ottimo intervento in scivolata di Coco. Il match sale di colpi e un minuto più tardi i toscani passano in vantaggio, sugli sviluppi di un corner, grazie alla deviazione sottoporta di Ismajli, ma tutto viene vanificato di una carica ai danni di Milinkovic-Savic, il quale viene poi chiamato in causa rispondendo presente sulle conclusioni velenose di Anjorin prima e di Colombo poi. Dall’altra parte, con Masina e Coco ammoniti, il Torino deve prestare particolare attenzione in copertura, ma riesce a far passare la mareggiata e, tra il 32’ e il 36’, crea due palle gol clamorose in un fazzoletto di pochi istanti. Entrambe nascono da colpi di testa: il primo è di Ricci, mentre il secondo porta la firma di Sanabria. A negare la gioia del gol ai due granata ci pensa però un Vasquez capace di dar sfoggio delle sue qualità con due parate dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Gli uomini di Vanoli cercano così di prendere metri e coraggio. È dalle fasce che arrivano i maggiori pericoli per i toscani che hanno tuttavia la forza di resistere a questa onda d’urto granata e di mantenere lo 0-0 fino all’intervallo.

Secondo tempo

È Vlasic, che entra al posto di Gineitis, la carta che Vanoli si gioca dopo la pausa di metà gara per cercare di dare maggior fantasia e imprevedibilità alla manovra dei granata che però, anche in avvio di ripresa, soffrono l’intraprendenza dell’Empoli che al 54’ arriva a un passo dal vantaggio su un cross dalla destra con Cacace che, in posizione un po’ defilata ma in area piccola, non inquadra lo specchio della porta con una conclusione tanto violenta quanto imprecisa. Non ancora soddisfatto, Vanoli decide allora di attingere ulteriormente dalla panchina e di rivoluzionare l’attacco con gli ingressi di Adams e Njie. Una mossa decisamente azzeccata perché proprio l’attaccante inglese al 70’ estrae dal cilindro la magia che sblocca la partita: sugli sviluppi di una ripartenza granata, infatti, l’ex Southampton, vede Vasquez leggermente fuori dai pali e, pochi metri dopo il cerchio di centrocampo, fa partire un tiro velenosissimo che coglie di sorpresa il portiere paraguaiano e porta in vantaggio il Toro. L’attaccante granata si scatena e appena tre minuti dopo si divora addirittura il raddoppio con un destro a fil di palo su cross dal fondo di Borna Sosa. Con i suoi in affanno, allora, D’Aversa decide di fare i primi cambi per la formazione toscana gettando nella mischia Grassi ed Ekong, ma i granata continuano a giocare con personalità e all’81’ si rendono nuovamente molto pericolosi con il diagonale dal limite di Vlasic, che sfila sul fondo passando vicino al palo della porta empolese. L’ultima, vera emozione di una gara che si chiude con il Toro che riesce a proteggere il preziosissimo risultato senza correre eccessivi rischi. Il tabellino: Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (dal 90’ Konate), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (dal 74’ Grassi), Maleh, Pezzella; Colombo (dall’80’ Sambia), Cacace (dal 74’ Ekong); Esposito. All. D'Aversa. Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (dal 75’ Dembelè), Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis (dal 45’ Vlasic), Borna Sosa; Karamoh (dal 64’ Adams), Sanabria (dal 64’ Njie). All. Vanoli. Marcatori: Adans (Tor. 70’) Note – Ammonizioni: Coco, Masina, Grassi, Pezzella, Pedersen.