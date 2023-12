Empoli, niente da fare al Grande Torino: 1-0 per il Toro di Juric

Torino, 16 dicembre 2023 – Niente da fare per l’Empoli allo stadio Grande Torino contro il Toro di Juric, giunto alla centesima partita sulla panchina granata. Finisce 1-0 per i padroni di casa, grazie a un centro di Zapata su delizioso assist di Bellanova. Andreazzoli dà inizialmente fiducia a Shpendi: tocca a lui a sostituire Caputo. In difesa si rivedono invece Cacace ed Ebuhi e Marin ritrova la maglia da titolare a metà campo. Inedita coppia Fazzini-Cambiaghi dietro la punta.

Avvio autorevole del Toro. Al 7’ Zapata va via sulla sinistra, arriva sul fondo e centra: Sanabria prova la girata, ma non riesce a rendersi pericoloso per la porta difesa da Berisha. Al 10’ splendida rovesciata di Sanabria e palla nell’angolino alla sinistra del portiere, ma l’arbitro annulla la rete per il precedente fuorigioco di Vlasic, l’autore dell’assist dalla sinistra. Al 25’ Bellanova fugge via sulla destra, entra in area, osserva la posizione di Zapata, che la chiama sul secondo palo: cross perfetto e colpo di testa altrettanto esemplare per l’1-0 granata.

Al 28’ panico nell’area empolese: Ilic si ritrova il pallone buono dinnanzi alla porta, Berisha risolve la mischia con autorevolezza. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pari degli azzurri: Ebuhei trova la deviazione vincente sottomisura. Ma il Var cancella il gol per l’offside del difensore. Al 35’ conclusione di Cambiaghi dal limite dell’area, nessun problema per Milinkovic Savic a far suo il pallone. Al 44’ altro gol annullato agli ospiti: il bello stacco di testa di Cacace è in fuorigioco.

Succede poco nella ripresa. Segnaliamo soltanto al 17’ una spizzata di Destro per Cancellieri, che entra in area ma viene bloccato dal portiere granata in uscita disperata. Finisce col Toro che fa festa per la terza vittoria consecutiva; per l’Empoli, al contrario, una domenica di riflessioni.

TORINO – EMPOLI 1-0

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Tameze (20’ st Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (40’ st Soppy), Ilic, Linetty, Vlasic, Vojvoda (20’ st Lazaro); Sanabria, Zapata (50’ st Pellegri).

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonijc.

Allenatore: Juric.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (16’ st Destro), Grassi (31’ st Ranocchia), Maleh (31’ st Baldanzi); Fazzini, Cambiaghi (40’ st Gyasi); Shpendi (16’ st Cancellieri).

A disposizione: Caprile, Perisan, Walukievicz, Bastoni, Gyasi, Maldini.

Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

MARCATORE: 25’ pt Zapata.

NOTE: serata serena. Ammoniti: Linetty, Bellanova, Buongiorno, Cacace, Vlasic, Luperto. Angoli: 6-4. Recupero: 4’, 6’.

Gianluca Barni