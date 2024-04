Empoli, impresa contro il Torino: 3-2 e salvezza più vicina

Empoli, 6 aprile 2024 – L’Empoli al fotofinish. La squadra allenata da Nicola supera, 3-2, in pieno recupero il Torino, facendo un bel balzo in avanti in classifica: ora è quindicesimo a 28 punti, fuori dalla zona retrocessione. Decide Niang, entrato a metà della ripresa. L’allenatore degli azzurri lascia inizialmente in panchina Maleh, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico schiera Bastoni e Pezzella; torna Cerri dal primo minuto. Buon ritmo in avvio di partita. Al 4’ azione di forza di Sanabria, che entra in area e calcia a lato.

La replica degli azzurri porta al vantaggio: fa tutto Cambiaghi, che parte dalla sinistra, si accentra e scaglia dai 22 metri in diagonale un destro terrificante, che non dà scampo al pur bravo Milinkovic Savic. La reazione del Toro si fa attendere: solo al 16’ il solito Sanabria spara dal limite, ma il pallone si perde sopra la traversa. Al 36’ bel servizio di Vlasic dalla sinistra per Sanabria, che da centro area colpisce ma trova Caprile pronto alla ribattuta. Inizio di ripresa con gli ospiti più reattivi.

Al 4’ Zapata, di testa, non riesce a dare forza al pallone: per il portiere empolese, nessun problema. Un paio di minuti più tardi, bell’avvitamento di Zapata sottomisura, ma Caprile dice no, respingendo la sfera. Al quarto d’ora il pari dei granata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la fisicità di Duvan Zapata ha la meglio nell’area piccola: l’ex Napoli e Atalanta si libera di Luperto e con la testa mette il pallone in rete: è 1-1. Decimo gol in campionato per il 33enne attaccante colombiano.

Al 29’ splendida ripartenza dei padroni di casa: Niang recupera il pallone e dà il via all’azione, Maleh lo porta avanti e lo cede a Cancellieri, che, in diagonale dalla sinistra, scocca un tiro perfetto, che s’insacca nell’angolino alla sinistra dell’estremo difensore. Al 46’ il nuovo pareggio del Torino: cross dalla destra di Bellanova, Zapata scherza Luperto staccando di testa in maniera vincente: cuoio nell’angolo basso alla destra di Caprile. Al 49’ è il decisivo vantaggio dei toscani: si addormenta la difesa piemontese, con Cacace che va sul fondo e rimette la palla al centro, ove Niang è lesto a segnare. Un passo importante sulla strada che conduce alla salvezza.

23 foto Empoli-Torino, le foto della partita (Gasperini/Germogli)

Tabellino

EMPOLI – TORINO 3-2

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella (20’ st Cacace); Gyasi, Marin, Bastoni (20’ st Maleh); Zurkowski (42’ st Fazzini), Cambiaghi (25’ st Cancellieri); Cerri (25’ st Niang). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Kovalenko, Shpendi, Caputo, Destro. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (37’ st Okereke); Bellanova, Ricci (37’ st Lovato), Linetty (43’ st Masina), Voyvoda (31’ st Lazaro); Vlasic; Zapata, Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, Kabic. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 6’ pt Cambiaghi; 15’ e 46’ Zapata, 29’ Cancellieri, 49’ st Niang.

NOTE: serata serena. Ammoniti: Walukiewicz, Cerri, Zapata. Angoli: 1-7. Recupero: 2’, 5’.