Empoli-Torino 0-1, gli azzurri si arrendono a una prodezza di Adams

Empoli, 13 dicembre 2024 – L’Empoli cede 1-0 al Torino al “Castellani”, nell’anticipo della sedicesima giornata del girone d’andata del campionato di serie A. Con questo successo, i piemontesi agganciano i toscani al decimo posto della classifica a 19 punti. D’Aversa ripropone ancora Cacace, a segno per la prima volta nella massima serie domenica scorsa a Verona: il nazionale neozelandese agisce alle spalle di Colombo con Esposito. Torna in panchina Grassi, si aggiungano alla lista degli infortuni Pellegri (stagione finita) e Solbakken.

Primo tempo interessante: l’Empoli attacca, collezionando angoli su angoli, ma le occasioni più significative sono dei granata. Al quarto d’ora Gyasi calcia da pochi passi, ma viene stoppato in angolo. Sugli sviluppi del corner, Maleh commette fallo sul portiere (gli azzurri avevano messo il pallone in rete). Al 17’ botta di Sanabria da fuori, con il pallone che finisce di poco a lato. Al 24’ conclusione di Anjorin dal vertice sinistro dell’area: Milinkovic Savic respinge la palla.

Al 26’ grande giocata di Colombo, che si gira e scocca un mancino maligno, che l’estremo difensore devia in tuffo. Al 32’ Toro vicino al gol, alla prima vera incursione nei sedici metri empolesi: Ricci stacca bene di testa, non angola la sfera, ma impegna severamente Vasquez, che si salva d’istinto. Al 36’ miracolo del portiere colombiano su Sanabria che, servito da Pedersen dalla sinistra, colpisce bene di testa da centro area. Ripresa a tratti soporifera. Al 2’ rasoterra di Colombo dal limite: tiro centrale, nessun problema per Milinkovic Savic.

Al 9’ Esposito pesca Cacace dinnanzi alla porta, ma il neozelandese non trova la deviazione vincente. Al 25’ eurogol di Adams, che appena oltre la metà campo vede Vasquez fuori dai pali e calcia, trovando lo specchio della porta: è il vantaggio del Toro. Al 28’ la squadra di Vanoli va vicino al raddoppio: dalla sinistra Sosa serve Adams, che scocca una conclusione secca, che termina di poco sul fondo. Al 36’ Vlasic si mette in proprio e impegna Vasquez dai 18 metri. Il Toro torna al successo; l’Empoli dovrà riflettere.

TABELLINO

EMPOLI – TORINO 0-1

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (44’ st Konate), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (29’ st Grassi), Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (29’ st Ekong); Colombo (35’ st Sambia). A disposizione: Perisan, Seghetti, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Bembnista, Belardinelli, Bacci, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (30’ st Dembele), Masina, Coco; Pedersen (39’ st Lazaro), Linetty, Ricci, Gineitis (1’ st Vlasic), Sosa; Karamoh (19’ st Njie), Sanabria (19’ st Adams). A disposizione: Paleari, Donnarunna, Maripan, Ilic, Tameze, Perciun. Allenatore: Vanoli.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

MARCATORE: 25’ st Adams.

NOTE: Espulso al 44’ st De Sciglio (in panchina) per proteste. Ammoniti: Masina, Coco, Grassi, Pezzella, Pedersen. Angoli: 12-3. Recupero: 1’, 4’.