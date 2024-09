Empoli, tre piste restano aperte. Da Brekalo a Vieira fino a Okereke. E la Lazio tiene sott’occhio Fazzini

Ultime ore di tempo per portare a termine le ultime operazioni e poi alla mezzanotte odierna suonerà il gong del calcio mercato. Una sessione, questa estiva, che ha visto grande protagonista anche l’Empoli. Dopo i primi colpi Esposito, Vasquez, Viti e Colombo negli ultimi giorni infatti il direttore sportivo Roberto Gemmi si è scatenato e ha portato a termine diverse trattative. Dal Chelsea è arrivato a titolo definitivo il giovane anglo-nigeriano Anjorin (ha firmato un triennale che potrebbe prolungarsi di un’ulteriore stagione), alternativa per la trequarti ma impiegabile anche come centrocampista centrale, senza però che l’Empoli abbia sborsato un euro a differenza delle iniziali indiscrezioni e con i londinesi che si sono riservati il 50 per cento sulla futura rivendita, oltre a contribuire al pagamento dell’ingaggio.

Allo stesso tempo ieri è stato ufficializzato anche l’attaccante classe 2006 Ismael Konate, prelevato sempre a titolo definitivo dal Cagliari, che sarà inizialmente aggregato alla Primavera di Birindelli così come l’ex Bari Akpa Chukwu Hemsley (‘05), acquistato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, e il brasiliano classe 2006 del Coritiba Brayan Felipi Gravelo, che ieri ha sostenuto le visite mediche. Ufficialità che è arrivata anche per De Sciglio, ex Juve e Milan: arriva a titolo temporaneo in prestito. Bisognerà attendere oggi invece per i due giocatori del Torino rientrati nell’operazione che ha portato in granata Walukiewicz, Sazonov e Pellegri. Il primo, difensore georgiano classe 2002, sarà un’alternativa proprio per sostituire il difensore polacco, il cui posto almeno sulla carta dovrebbe essere preso però da De Sciglio. Pellegri, 23 anni, si giocherà invece il posto di centravanti con Colombo, che al momento parte comunque davanti nelle gerarchie di D’Aversa. Nelle ultime ore potrebbero comunque esserci un altro paio di movimenti, uno a centrocampo e uno in attacco. In quest’ultimo caso si parla di Okereke della Cremonese, che ha ricevuto però un’offerta molto più vantaggiosa dal Cagliari, anche se il giocatore avrebbe manifestato la preferenza per Empoli. Dovesse arrivare la fumata bianca il nigeriano andrebbe molto probabilmente a sostituire Stiven Shpendi. In stand by il suo passaggio alla Carrarese in B, con cui sono stati invece perfezionati i prestiti del portiere Chiorra e del difensore Guarino, sul talentino albanese ci sono altri club cadetti con il Cesena in pole position.

Il club romagnolo ne detiene infatti ancora il cartellino visto che è in prestito biennale in azzurro e vorrebbe ricomporre la coppia col gemello Cristian. In mediana si potrebbe invece concretizzare uno scambio con la Sampdoria tra Haas e Vieira. Lo svizzero è sempre nel mirino dei blucerchiati, che hanno però cambiato proprio ora allenatore, mentre sull’inglese l’Empoli si era già informato nelle settimane scorse. Tuttavia resta viva anche la trattativa per il trequartista Brekalo della Fiorentina, mentre in uscita Donati è passato a titolo definitivo alla Ternana in Lega Pro. A Roma sponda Lazio, si è intanto tornati a parlare di un interessamento per Fazzini, ma vista anche l’importanza del fantasista viareggino nello scacchiere di D’Aversa è lecito pensare che l’Empoli non voglia privarsene ora, ma che eventualmente si possa tornare a parlarne più avanti.