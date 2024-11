Empoli-Udinese 1-1: Davis replica al vantaggio di Pellegri

Empoli, 25 novembre 2024 – Finisce con un punto a testa la sfida della Computer Gross Arena tra i padroni di casa dell’Empoli e l’Udinese. L’1-1 finale è un risultato prezioso per entrambe le squadre, che fanno un ulteriore passo avanti in questa prima parte di stagione più che positiva, e che rispecchia il sostanziale equilibrio visto nei 90’. In avvio meglio l’Empoli che, dopo aver colpito la traversa con il tiro-cross di Colombo, ha sbloccato la situazione grazie al diagonale vincente al 23’ di Pellegri, al terzo gol consecutivo. Già nella parte finale del primo tempo, però, l’Udinese è salita di tono per poi prendere in mano la situazione nella ripresa e pareggiare i conti, dopo aver chiesto anche un rigore a gran voce per un tocco di mano di Cacace, al 76’ con l’incornata di Davis su angolo battuto da Lovric. Trovato il pari i bianconeri hanno quindi provato a piazzare il colpo del sorpasso, ma l’Empoli – pur un po’ a corto di energie – è riuscito a non capitolare ulteriormente.

Primo tempo

È la formazione ospite a partire con maggiore determinazione, portando grande pressione sui portatori di palla bianconeri, a cominciare dal portiere Okoye che dopo appena 1’ rischia di combinare un pasticcio rinviando il pallone contro Pellegri che tiene viva la sfera e punta la porta ma viene chiuso efficacemente della difesa friulana. I toscani ci credono e al 14’ si rendono nuovamente pericolosi – a onor del vero in modo un po’ fortuito – con il tiro-cross di Colombo che pizzica la traversa; è il preludio al vantaggio esterno che arriva alla metà del primo tempo: Pellegri, spalle alla porta, riceve palla da Cacace al limite dell’area, si gira e scarica un diagonale che si insacca nell’angolino alla destra di Okoye. L’attaccante ex Torino e Milan, al terzo gol consecutivo, è scatenato e al 27’ sfugge a Bijol e lo costringe all’ammonizione per fermarlo, ma ben presto arriva la reazione dell’Udinese che al 33’ sfiora il pari con Thauvin che prima non arriva per pochi centimetri all’appuntamento con la deviazione sotto porta e poi ci prova con un sinistro che Vasquez riesce a neutralizzare con prontezza. Il francese è l’anima del tentativo di riscossa dei bianconeri che alzano via via il ritmo e chiudono in avanti il primo tempo arrivando a un passo dal pari ancora con Thauvin che al 43’ calcia alto dal cuore dell’area.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Runiajc decide di inserire Lucca al posto di Kamara e Zemura per Giannetti, passando allo schieramento con la difesa a quattro e le due punte con Thauvin alle loro spalle. È però l’Empoli a ripartire con maggior intraprendenza e a creare una situazione potenzialmente pericolosa ancora sull’asse Cacace-Pellegri, che costringe Karslstrom alla a rifugiarsi in corner con una chiusura provvidenziale. Per dare la scossa, Runjaic toglie uno Zarraga oggi in grande affanno e inserisce Ekkelenkamp: l’Udinese, che al 71’ chiede a gran voce il rigore per un tocco di mano di Cacace su tiro di Lucca, risponde salendo nuovamente di colpi al cospetto di un’Empoli che, nonostante gli innesti di Anjorin, Solbakken ed Esposito, comincia a perdere brillantezza e finisce per pagare un prezzo carissimo al 76’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Lovric, Davis viene lasciato troppo solo in piena area, svetta e di testa segna il pari. L’1-1 è carburante puro nel serbatoio dell’Udinese che fiuta il colpo e alza ulteriormente i giri del motore nello spicchio finale di gara e attacca, ma l’Empoli ha la forza di resistere e proteggere quantomeno il pari. Il tabellino: Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti (dal 46’ Giannetti), Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric (dall’81’ Atta), Karlstrom, Zarraga (dal 63’ Ekkelenkamp), Kamara (dal 46’ Lucca); Thauvin (dall’87’ Brenner), Davis. All. Runjaic. Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson (dall’83’ Ekong), Cacace, Pezzella (dal 66’ Anjorin); Pellegri (dal 74’ Esposito), Colombo (dal 66’ Solbakken). All. D’Aversa Marcatori: Pellegri (Emp. 23’), Davis (Udi. 76’). Note – Ammonizioni: Henderson, Bijol, Kamara, Ekong, Anjorin.