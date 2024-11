Primavera. Azzurrini di rimonta. Gravelo e Trdan piegano l’Udinese

Empoli

2

Udinese

1

EMPOLI: Versari, Moray, Majdandzic (84’ Mannelli), Bacci, Monaco (46’ Huqi), Falcusan, Trdan, Bembnista, Popov (67’ Campaniello), Olivieri, Gravelo (76’ Orlandi). All: Birindelli

UDINESE: Cassin, Pizarro (46’ Vinciati), De Crescenzo (60’ El Bouradi), Polvar (60’Barbaro), Bozza, Bonin, Guessand, Del Pino (76’ Cella), Conti, Marello, Di Leva (46’ Demiroski ). All: Gutierrez

Arbitro: Totaro di Lecce

Reti: 12’ Polvar; 16’ Gravelo; 30’ Trdan (E)

Note: Espulso Conti (U) al 42’ per gioco scorretto

VINCI – Succede tutto in mezz’ora tra Empoli e Udinese, con gli azzurri che al Centro Sportivo di Petroio tornano alla vittoria piegando di misura in rimonta i bianconeri friulani. L’Udinese passa al 12’ sugli sviluppi di una palla inattiva, ma la reazione empolese è immediata: al 16’ cross di Popov e appoggio in rete di testa di Gravelo. Al 30’, poi, ci pensa Trdan a firmare il sorpasso.