Empoli, ufficiale: dall’Adana arriva Niang. Già a disposizione di mister Nicola

Empoli, 31 gennaio 2024 – M'Baye Niang è un giocatore dell'Empoli. È arrivata l'ufficialità da parte del club azzurro. L' attaccante senegalese, classe 1994, arriva sull'Arno a titolo definitivo dall'Adana Demirspor Kulübü, club turco.

Un indennizzo dell'Empoli ha risolto una querelle che stava andando avanti da almeno tre giorni. Infatti il giocatore avrebbe voluto rescindere il contratto per poi andare libero sul mercato. Alla fine Empoli e Adana hanno trovato un accordo. Niang martedì pomeriggio ha fatto le visite mediche e ha avuto un incontro col direttore sportivo Pietro Accardi, quindi si è definito l'accordo e ora c'è l'ufficialità. Il giocatore ha preso confidenza questa mattina con campo, tecnico, staff e compagni. Nella prossima gara al 'Castellani’ affronterà una delle tre squadre italiane in cui ha militato, il Genoa. Ha giocato anche con Milan e Torino in A.