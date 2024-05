Empoli, un dubbio per ogni reparto. Pezzella confermato nella linea a tre

di Simone Cioni

Meno 24 ore. Il conto alla rovescia per l’importante partita di domani contro il Frosinone alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena sta procedendo rapidamente e per quanto riguarda l’Empoli le problematiche maggiori di formazione riguardano la difesa. Fino all’ultimo lo staff medico azzurro proverà a recuperare Walukiewicz, uscito a metà primo tempo domenica scorsa a Bergamo per un problema muscolare ai flessori della gamba sinistra. L’impresa, però, appare quanto mai ardua e la sensazione è che alla fine il difensore centrale polacco sia costretto ad alzare bandiera bianca. Ecco quindi che al centro della retroguardia Nicola tornerà a schierare capitan Luperto, improbabile infatti l’impiego dal primo minuto di Ismajli nonostante il difensore albanese dovrebbe riuscire a tornare tra i convocati dopo l’infortunio muscolare accusato lo scorso 10 marzo contro il Milan. Ai fianchi di Luperto sicura conferma per Bereszynski nel ruolo di braccetto destro, mentre sul lato opposto Pezzella resta l’indiziato numero uno (come contro l’Atalanta dopo l’uscita di Walukiewicz), sebbene potrebbe tornare molto utile anche la duttilità di Bastoni. L’ex Spezia finora è sempre stato utilizzato come mezzala sinistra a centrocampo o, tuttalpiù, come esterno sinistro ma viste le sue caratteristiche può essere schierato anche da braccetto di sinistra in una linea difensiva a tre.

Sostanzialmente due anche i ballottaggi in mezzo al campo con Grassi e Maleh in vantaggio su Marin e lo stesso Bastoni. Diverso il discorso sulle corsie laterali, dove è scontato l’impiego di Gyasi a destra e Cacace a sinistra (solo il mancino neozelandese può rischiare il posto qualora venga scelto Bastoni per completare la difesa con Pezzella confermato largo). Per quanto riguarda la trequarti, invece, tornano in auge le quotazioni di Zurkowski al posto di Fazzini (da tenere in considerazione, però, anche la candidatura di Kovalenko, entrato bene contro l’Atalanta), mentre appare praticamente scontata la conferma di Cambiaghi (Cancellieri partirà dalla panchina). Con Cerri infortunato, davanti il punto di riferimento offensivo sarà ancora Niang con Caputo e Destro pronti però a subentrare a gara in corsa, al pari di Shpendi.

Proprio l’attaccante pugliese segnò all’andata la rete che riaprì la partita e tanto la sua esperienza quanto le sue qualità negli ultimi sedici metri potrebbero tornare molto utili anche domani. A livello tattico il 3-5-2 dovrebbe essere ancora il modulo di riferimento, ma il giorno in più di allenamento a porte chiuse rispetto al programma settimanale tradizionale, potrebbe essere servito a mister Nicola per provare anche qualche altra impostazione di gioco. Sicuramente la scelta è stata fatta anche per tenere al minimo le distrazioni e concentrarsi esclusivamente su una partita che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro dell’Empoli.