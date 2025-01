Empoli verso il Bologna. Esposito e Goglichidze pronti a tornare titolari

di Simone Cioni EMPOLI Questa mattina alle 11, come consuetudine a porte chiuse come quello di ieri, ultimo allenamento al Sussidiario per l’Empoli, che domani sera alle 20.45 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena ospiterà il Bologna. È possibile quindi cominciare a fare un’ipotesi di formazione, che rispetto all’undici iniziale di Milano contro l’Inter presenterà sicuramente almeno due novità. Si va infatti verso il ritorno da titolare sia per Goglichidze che per Esposito. Entrambi, infatti, si sono allenati con continuità dopo i problemi della scorsa settimana che avevano portato D’Aversa ad utilizzarli soltanto nella ripresa al Meazza. Il giovane difensore georgiano andrà a ricomporre il terzetto difensivo titolare con Ismajli e Viti, mentre De Sciglio tornerà quindi ad accomodarsi in panchina pronto a dare il proprio contributo. L’attaccante di proprietà dell’Inter si riprenderà invece il proprio posto al centro del reparto offensivo, da dove poi ama svariare per legare il gioco ed attaccare successivamente l’area di rigore, con Colombo che tornerà probabilmente a partire dal settore destro, spazio di manovra dove appare effettivamente più a suo agio.

Restano però un paio di dubbi. Il primo riguarda chi affiancherà Grassi nel cuore del centrocampo e in questo caso, dopo tre panchine consecutive, è forte la candidatura di Henderson. Anche perché Maleh, che ha ricoperto il ruolo nelle ultime tre partite contro Venezia, Lecce e Inter è di fatto in ballottaggio per essere schierato come trequartista mancino con Cacace e Fazzini. Il centrocampista marocchino potrebbe infatti garantire maggior dinamismo e aggressività per provare a mettere in difficoltà il palleggio dal basso del Bologna. Anche l’esterno mancino neozelandese resta comunque in corsa per una maglia da titolare in una posizione dove sta dimostrando gara dopo gara di trovarsi a proprio agio. Fazzini, dopo una prestazione non certo brillante a San Siro, potrebbe invece essere la carta da giocarsi per alzare eventualmente la qualità della manovra nella ripresa.

Migliorano intanto anche le condizioni di Zurkowski. Dopo lo scampolo di gara contro l’Inter, che gli ha permesso di riassaporare il campo dopo il lungo stop per l’infortunio alla caviglia e l’operazione al termine della scorsa stagione, il centrocampista polacco potrebbe garantire anche un minutaggio maggiore. Per quanto riguarda il resto non ci dovrebbero essere sorprese con Vasquez confermato tra i pali e Gyasi e Pezzella sugli esterni, entrambi autori di una buona partita anche a San Siro. Chiudere gli sbocchi laterali agli emiliani sarà probabilmente una delle chiavi del match con l’Empoli, che da questo punto di vista dovrà essere bravo a ripetere la prestazione di Milano, almeno per la prima ora di gioco.