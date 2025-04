Empoli vs Bologna: Sfida Cruciale in Semifinale di Coppa Italia

Quella odierna è la terza sfida stagionale tra Empoli e Bologna, con i rossoblu che hanno vinto 3-0 la semifinale di andata di Coppa Italia dopo i due pareggi per 1-1 in campionato. Se per qualificarsi servirà una vera e propria impresa, anche solo puntare ad una vittoria non sarà certo semplice per la squadra di D’Aversa: il Bologna è infatti imbattuto in casa nel 2025 (l’ultimo ko risale allo scorso 30 dicembre nel 2-3 col Verona).

Per quanto riguarda le statistiche della Coppa Italia, invece, Bologna e Empoli sono le due squadre che in questa edizione hanno calciato più volte nello specchio della porta (19). I felsinei sono anche quelli che, a partire dagli ottavi, hanno registrato più recuperi offensivi (34), ma al pari dell’Empoli sono arrivati poi 5 volte alla conclusione. Sempre a partire dagli ottavi solo Bologna (146) e Inter (136) hanno vinto più duelli dell’Empoli (135), mentre nello stesso periodo solo il Sassuolo (29.7%) ha registrato una percentuale di possesso palla inferiore rispetto agli azzurri (34.6%).

In Coppa Italia, infine, insieme a Udinese e MIlan l’Empoli è il team che conta più marcatori diversi, sei (Ekong, Fazzini, Colombo, Haas, Esposito e Maleh).