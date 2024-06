Esposito all’Empoli: c’è l’intesa con l’Inter. Ma la Sampdoria adesso spera nel sorpasso

Il weekend non dovrebbe riservare grandi novità, ma da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’ufficialità della rescissione di Nicola con la conseguente possibilità di Roberto D’Aversa, già individuato come successore, di porre la propria firma sul contratto che lo legherebbe all’Empoli fino a giugno 2025 con l’opzione per un altro anno in caso di salvezza. Le due parti hanno ormai un colloquio quotidiano, ma ancora non si è raggiunto l’accordo definitivo sull’indennizzo richiesto dal presidente Fabrizio Corsi. Sulla conclusione positiva della trattativa non ci sono francamente grandi dubbi anche perché altrimenti il club azzurro si ritroverebbe con un allenatore con cui si è già separato a parole (il contratto di Nicola scade infatti l’anno prossimo) e il Cagliari con la panchina vagante, non avendo di fatto un ‘piano b’.

Allo stesso tempo tanto i sardi quanto la società di Monteboro hanno necessità di chiudere il discorso quanto prima per non incidere sull’intera organizzazione della prossima stagione visto che tra un paio di settimane sarà già ritiro e soprattutto l’Empoli deve praticamente rifare la squadra. In quest’ottica si fa sempre più insistente il pressing dello stesso Cagliari per Sebastiano Luperto, operazione che potrebbe concretizzarsi anche al di fuori del discorso Nicola, visto che i rossoblù hanno individuato nel capitano azzurro il giusto sostituto di Dossena, richiesto dal Como. Anche in questo caso, però, al momento non convergono le visioni sul valore del centrale salentino.

Nel frattempo voci vicine all’ambiente della Sampdoria riferiscono di una possibile complicazione nell’affare Sebastiano Esposito. Empoli e Inter sono infatti già d’accordo sul prestito per la prossima stagione (prima di poterlo ufficializzare si attende però il rinnovo dell’attaccante classe 2002 con i nerazzuri), ma pare che Esposito abbia fatto capire di gradire maggiormente un nuovo prestito ai blucerchiati in B visto che si è trovato molto bene e ha instaurato un bel rapporto con il tecnico Pirlo. La Sampdoria, per altro dell’ex ds azzurro Pietro Accardi, aveva manifestato la volontà di riprovare a prendere il giovane scuola Inter e non è da escludere che certi rumors possano avere lo scopo di forzare la mano. Anche in questo caso i prossimi giorni dovrebbero chiarire tutti i dubbi.

Intanto si fa strada per la prima volta un nuovo nome che l’Empoli starebbe monitorando per il proprio centrocampo, Jean-Victor Makengo. Il mediano francese classe 1998, un triennio all’Udinese dal 2020 al 2023 con 72 presenze, 1 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia, è reduce da un’annata avara di soddisfazioni al Lorient sia a livello di squadra (retrocessione dalla Ligue 1) che personale (appena 12 presenze tra campionato e coppa per soli 568 minuti complessivi in campo). Sulle tracce di Makengo, oltre al Lecce, si sarebbe messo però anche il Verona. Infine, chiudiamo con la questione portiere. All’1 luglio nella rosa azzurra ci sarà il solo Perisan, per altro finito nel mirino della Sampdoria, visto che Caprile rientrerà al Napoli per fine prestito e Berisha andrà a scadenza. Proprio per quest’ultimo, impegnato ora a Euro24 con l’Albania, l’Empoli sembra però intenzionato a trattare un prolungamento. Non è chiaro ancora se come titolare o valida alternativa a un altro primo portiere da trovare.