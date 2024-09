L'Empoli al fantacalcio: i titolari, chi prendere e chi evitare

Milano, 31 agosto 2024 - Con la rescissione di Francesco Caputo l'Empoli volta ufficialmente pagina. Una squadra quasi completamente nuova, con tanti giovani promettenti (da Fazzini a Colombo) ma senza vere e proprie certezze. L'Empoli va a caccia di una salvezza molto complessa, sperando nell'exploit di qualche giovane e per farlo sarà fondamentale il lavoro di mister Roberto D'Aversa. Cambiano i giocatori, cambia l'allenatore e cambiano anche modulo e idea di gioco. L'ex allenatore, tra le varie, di Lecce (chiusasi con l'esonero nel marzo 2024 al termine di quel Lecce-Verona 0-1 chiuso con la testata a Thomas Henry) e Sampdoria, riparte dalla difesa a tre, con Ismajli al centro e i nuovi Viti e Sazonov come braccetti. Dietro a Colombo, dalla Roma è arrivato Ola Solbakken che troverà sicuramente spazio e continuità, al suo fianco c'è Jacopo Fazzini. Il classe 2003 può essere utilizzato sia come mezzala di un centrocampo a tre che come trequartista in zona centrale. L'avvio, con 4 punti in due partite, è stato dei migliori ma questo campionato non è una corsa, bensì una maratona. Vedremo se i ragazzi di D'Aversa riusciranno a tenere il ritmo salvezza.

La formazione titolare e i tiratori dei calci piazzati

D'Aversa riparte in questa sua nuova avventura in Serie A dal 3-4-2-1. In porta è arrivato Vasquez, che prende il posto di Caprile come titolare con Brancolini e Chiorra che saranno rispettivamente secondo e terzo portiere. In difesa il terzzetto, da sinitra a destra è formato da Sazonov, arrivato dal Torino, Ismajli, uno dei pochi "sopravvissuti", e Viti, tornato a Empoli. Sulle fasce Giuseppe Pezzella e Gyasi dovranno garantire corsa e garra, mentre in mezzo c'è tanto ballottaggio. I possibili titolari potrebbero essere Henderson e Maleh, ma attenzione alla concorrenza di Grassi e, soprattutto, di Zurkowski che ora è out per infortunio (da valutare contro il Bologna, presente dopo la sosta). Davanti la punta è Colombo, dietro di lui Fazzini e uno tra Solbakken e Sebastiano Esposito.

Calci piazzati: Sebastiano Esposito, Jacopo Fazzini

Rigori: Lorenzo Colombo

I consigliati

Più che sicurezze, sarebbe meglio chiamarle "scommesse facili". La rosa dell'Empoli non permette, ne invoglia, spese folli per determinati giocatori. I consigliati sono Lorenzo Colombo e Jacopo Fazzini. Il gioco dei toscani passerà tanto dai loro piedi, al secondo il compito di innescare il più possibile il primo che, da sottolineare, è anche rigorista.

Le scommesse

In questa sezione andrebbe buona parte della rosa di Roberto D'Aversa, ma dovendo scegliere due nomi: Sebastiano Esposito e Szymon Zurkowski. Il primo si giocherà spesso il posto con Solbakken, ma avrà tanti minuti. Può essere la sua occasione per farsi vedere anche ai piani superiori. Per quanto riguarda il secondo, la tripletta dell'anno scorso è ancora negli occhi di tutti, soprattutto quei fantallenatori che lo schierarono. Non aspettatevi valanghe di reti, un obiettivo credibile è tra le 3 e 5, ma vi garantirà sempre voti (spesso sufficienti) e qualche bonus leggero.

Gli sconsigliati

Si va sul sicuro, ma c'è poco da inventare. Gli sconsigliati dell'Empoli sono Devis Vazquez e i difensori centrali. Non solo le individualità non sono di primissimo livello, non ce ne vogliano i diretti interessati, ma il gioco di D'Aversa è spesso improntato all'attacco con il rischio di lasciare i difensori a vedersela in uno contro uno.