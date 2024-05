Finale turbolento. Scontri tra tifoserie a fine partita. Intervengono le forze dell’ordine: un paio di feriti

Finale turbolento al Blue Energy Stadium dopo la partita. Al termine dell’incontro le due tifoserie avrebbero cercato di entrare in contatto. Non è chiaro chi abbia cominciato prima, ma alcuni presenti riferiscono di una sorta di “agguato” da parte dei tifosi friulani. Le forze dell’ordine sono intervenute con alcune cariche di alleggerimento. Ci sarebbero almeno due feriti lievi e diversi contusi. Tornando al calcio giocato a 90 minuti dalla fine di questo campionato di Serie A con Salernitana e Sassuolo già in B la situazione per l’Empoli adesso è delineata. Per centrare quell’impresa mai riuscita servirà battere la Roma nell’ultima giornata al Castellani-Computer Gross Arena. Vincendo Luperto e compagni sarebbero salvi senza bisogno di tendere l’orecchio ai risultati degli altri campi: salendo a quota 36, l’Empoli si metterebbe alle spalle una tra Frosinone e Udinese, che si affrontano nello scontro diretto. Pareggiando, invece, dovrebbe sperare nella sconfitta dell’Udinese per poter poi giocarsi tutto nel doppio spareggio contro i friulani. In questo modo infatti entrambe chiuderebbero a 34 punti. Con lo stesso bottino potrebbe finire anche il Verona se non dovesse fare nemmeno un punto tra oggi a Salerno e con l’Inter, ma gli scaligeri primeggerebbero nella classifica avulsa degli scontri diretti e lo spareggio toccherebbe ancora a Udinese ed Empoli. In caso di sconfitta infine sarebbe retrocessione.