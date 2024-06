Gemmi all’Empoli: manca solo l’ufficialità. Il Cagliari resta alla finestra per Nicola

Salutato Accardi, il presidente Corsi ha individuato in Roberto Gemmi il sostituto ideale per il ruolo di direttore sportivo. L’ormai ex ds del Cosenza, portato quest’anno al nono posto del campionato di B a un passo dai play-off per la Serie A, ha infatti accettato la proposta del patron azzurro durante l’ultimo colloquio telefonico di ieri sera, che ha fatto seguito all’incontro avuto di persona mercoledì. Manca ancora l’ufficialità, per la quale però si andrà quasi sicuramente all’inizio della settimana prossima. È molto probabile, infatti, che si attenda prima quella di Accardi alla Samp.

Sistemata la casella del ds, a questo punto il prossimo passo sarà incontrare mister Davide Nicola. Anche in questo caso l’incontro ci dovrebbe essere la prossima settimana, con il tecnico piemontese chiamato a dare il proprio benestare o meno al proseguimento del rapporto. Per quanto riguarda il presidente Corsi infatti, come ha già avuto modo di sottolineare nelle settimane scorse, l’allenatore dell’Empoli è Nicola. Non solo perché dopo la salvezza è scattato automaticamente il prolungamento del contratto, ma anche perché lo ritiene l’uomo giusto per guidare la squadra che, da gennaio a questa parte, ha saputo conquistare tutti nell’ambiente azzurro. Ecco perché spetterà soprattutto a Nicola sciogliere le riserve su una sua eventuale permanenza o meno con il Cagliari alla finestra. In tutto questo il cambio di ds non dovrebbe incidere, sebbene Nicola è stato fortemente voluto da Accardi e la sua partenza ha privato quindi l’eroe della salvezza di un importante punto di riferimento. Ma è più logico pensare che il tecnico abbia delle precise richieste da mettere sul tavolo in riferimento alla costruzione della squadra, per la quale stavolta potrà avere voce in capitolo. Si dovrà vedere insomma se collimano le visioni delle due parti su come affrontare la prossima stagione, che sicuramente non sarà meno complicata di quella di quest’anno vista anche l’importanza di due delle piazze neopromosse (Parma per blasone e Como per possibilità economiche). Una volta messo a posto anche questo tassello ci si potrà realmente concentrare sul mercato, sicuramente una bella sfida per Gemmi dato che c’è da mettere pesantemente mano alla rosa. In quest’ottica tra i nomi che intanto continuano a circolare, un altro per l’attacco è stato nuovamente accostato all’Empoli. Si tratta di Sebastiano Esposito, 6 gol e altrettanti assist quest’anno in 22 presenze con la Sampdoria in B, per il quale non è scattato l’obbligo di riscatto dall’Inter da parte dei blucerchiati legato alla promozione in A. I buoni rapporti con i nerazzurri potrebbero favorire un’eventuale trattativa.