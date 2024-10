Giovanili. Azzurrini vincenti. Under 17, 16 e 15 in grande spolvero su tutti i campi Fine settimana vincente per il Settore Giovanile dell'Empoli: Under 17 batte il Bari, Under 16 travolge la Lazio 7-1 e Under 15 supera la Lazio 4-1. Azzurrini in testa alle rispettive classifiche.