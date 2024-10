Trattative. La Juve punta Ismajli. Il difensore albanese per sostituire l’infortunato Bremer?

Quello estivo è finito da poco più di un mese e alla finestra di gennaio ne mancano ancora due e mezzo, ma le voci per il mercato di riparazione iniziano già a circolare. E qualcuna di queste riguarda anche l’Empoli. È il caso per esempio di Ardian Ismajli, che finora ha disputato una prima parte di stagione esemplare. Il difensore albanese è infatti entrato nel mirino della Juventus, che deve sostituire l’infortunato Bremer, il quale dopo la rottura del crociato ha chiuso anzi tempo la sua stagione. Emissari del club bianconero starebbero osservando da vicino le prestazioni del centrale azzurro e quella di Ismajli è sicuramente una situazione che in casa Empoli dovrà essere affrontata quanto prima visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nella rosa di D’Aversa sono altri tre i calciatori di proprietà all’ultimo anno di contratto, su cui bisognerà quindi valutare un prolungamento o meno: l’esterno Ebuehi, ancora ai box dopo l’infortunio al ginocchio e i due centrocampisti rientrati in estate Henderson e Haas. Tanti poi anche i prestiti con diritto di riscatto. Il più economico da riscattare è sicuramente il portiere Devis Vasquez, che con 700mila euro diventerebbe tutto azzurro per una consistente plusvalenza in caso di successiva rivendita. Cifre un po’ più importanti serviranno per assicurarsi Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo.