Gli avversari. Guai anche per Nicola. Centrocampo da rifare

Centrocampo da rivedere per Davide Nicola, in vista della sfida con il Bologna. Era in diffida e, dopo il giallo rimediato a San Siro, Fazzini sarà squalificato. Come se non bastasse, ieri non si sono allenati Marin e Grassi, alle prese con una botta al costato e un problema all’adduttore: il tecnico proverà a recuperarli entrambi: a disposizione al momento i soli Maleh, Kovalenko e Bastoni.

Da valutare anche le condizioni di Ismajli sostituito contro il Milan da Bereszynski nella linea a tre con Luperto e Walukiewicz per un problema muscolare. Anche l’Empoli e Nicola, insomma, devono fare i conti con l’emergenza e l’infermeria nella marcia di avvinamento alla sfida del Castellani di venerdì sera.

m. g.