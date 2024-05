Gli episodi sotto la lente. Il gol di Maleh fa ancora discutere: "Doveva giudicare solo l’arbitro»

Prima mister Nicola e poi il presidente Corsi hanno voluto sottolineare gli errori arbitrali a loro giudizio subiti a Udine nello scontro salvezza, che l’Empoli al 90’ stava vincendo prima del definitivo 1-1 friulano al 104’, ma hanno anche poi archiviato velocemente la questione perché c’è una partita da preparare, quella decisiva. È oggettivo, però, che in questa stagione gli azzurri siano stati, diciamo così, poco fortunati con il Var. La rete del possibile vantaggio annullata ingiustamente a Maleh domenica, anche il vice commissario Can Tonolini ha confermato alla trasmissione Dazn "Open Var" che sarebbe stato meglio lasciare il giudizio del campo (Guida aveva convalidato il gol), è stato l’ultimo di una serie di episodi controversi capitati tutti negli scontri diretti. A partire dal match di andata proprio contro l’Udinese quando prima fu annullato un gol a Caputo per fuorigioco, nonostante un intervento volontario di Bijol a sanare la posizione dell’attaccante azzurro, e poi fu tolto un rigore concesso a Cancellieri per un intervento di Samardzic. Sempre nel girone di andata a Cagliari ci furono discussioni per un un’ammonizione di Zappa, reo di aver fermato Cambiaghi lanciato a rete, che invece di trasformarsi in ‘rosso’ per aver fermato una chiara occasione con la revisione al Var, viene addirittura tolta per un precedente fallo ad inizio azione di Walukiewicz su Pavoletti. Ancor più recente l’ultimo episodio controverso, che risale allo scorso 13 aprile a Lecce. Nell’occasione della sfida con i salenti, poi persa 1-0 per una rete allo scadere, è stato annullato un gol in avvio a Cerri. Anche in quella circostanza, Il Var ha richiamato il direttore di gara a vedere una situazione già valutata in campo dal fischietto, che era molto vicino all’azione: Caprile afferra il pallone al limite della propria area, dentro o fuori? Tutte le immagini proposte non servono a chiarire definitivamente la dinamica e, quindi, anche in questo caso non trattandosi di un chiaro errore dell’arbitro la soluzione più giusta sarebbe stata quella di lasciare la decisione iniziale di Mariani.