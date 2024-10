Gli impegni degli azzurri. Ismajli, tour de force con l’Albania

Prima tornata di gare europee in chiaro scuro per i nazionali azzurri. L’unico a rimanere in campo per 90’ è stato Ismajli con l’Albania, sconfitta però 2-0 in Repubblica Ceca nella prima delle due gare valide per la Nation League. L’altra è in programma domani alle 18 a Tbilisi con la Georgia del compagno Goglichidze, rimasto a guardare nella trasferta polacca persa 1-0 contro l’Ucraina.

Cacace incece è stato sostituito al 64’ di Nuova Zelanda-Tahiti 3-0, valevole come prima gara alle qualificazioni del prossimo mondiale. L’esterno mancino neozelandese tornerà in campo stamani alle 8 italiane nell’amichevole di Auckland contro la Malesia. Sono stati rispettivamente 29 e 22 i minuti concessi a Konaté ed Ekong nell’Under 20 dell’Italia battuta 2-1 in casa dall’Inghilterra nell’Elite League (domani alle 18 a Coimbra in Portogallo altro incontro) e nell’Under 21 della Svezia, vittoriosa invece 3-2 sulla Georgia nelle qualificazioni all’Europeo (domani alle 18.45 a Nijmegen sfida all’Olanda). Infine Tosto non è stato impiegato nel 3-3 amichevole tra Italia Under 19 e Galles. Oggi si replica alle 14 a Sant’Arcangelo di Romagna.