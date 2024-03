Gli impegni dei nazionali. Bereszynski e Walukiewicz volano a Euro2024

C’è chi ha gioito, chi ha giocato l’intera partita, chi è rimasto sempre seduto in panchina, chi ha segnato e chi è stato espulso. Vediamo come sono andati le ultime partite degli azzurri impegnati con le proprie Nazionali, prima dell’odierno rientro ad Empoli. Partiamo da Bereszynski e Walukiewicz, che hanno potuto festeggiare con la Polonia la qualificazione a Euro 2024. Dopo aver travolto 5-1 l’Estonia in semifinale, infatti, i biancorossi hanno battuto anche il Galles ai rigori in finale. Alla gioia per il traguardo raggiunto, però, i due difensori azzurri non si sono potuti togliere quella di celebrarlo in campo, perché così come contro l’Estonia, anche con il Galles sono rimasti in panchina per gli interi 90 minuti. Stessa sorte capitata a Fazzini con l’Under 21 italiana, che nella sfida di qualificazione ai prossimi europei di categoria ha impattato 1-1 con la Turchia.

Diverso il discorso per Marin, Cacace (nella foto), Shpendi e Goglichidze, che sono invece rimasti in campo per tutto l’arco dei match con fortune alterne. Il centrocampista rumeno è uscito sconfitto 2-3 insieme ai propri compagni dall’amichevole casalinga contro la Colombia, che si era portata addirittura sullo 0-3. Più soddisfacente, a livello di squadra, il risultato della Nuova Zelanda di Cacace che ha fermato sul pari a reti bianche la Tunisia, anche se dal punto di vista individuale la gara si è conclusa amaramente per il terzino sinistro azzurro, espulso al 93’ per doppia ammonizione. Stesso minuto in cui invece Stiven Shpendi è andato a segno con l’Albania Under 21. Una rete purtroppo inutile per i giovani balcanici, che sono stati sconfitti 3-1 in casa dalla Svizzera in una gara valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Così l’unico ad essere uscito vittorioso dal campo è stato il difensore Goglichidze, che con la Georgia Under 21 è andato a vincere 2-0 sul campo di Gibilterra. Anche in questo caso i punti in palio servivano per la corsa verso l’Europeo di categoria del 2025. Al di là delle soddisfazioni personali, o meno, la cosa principale è che nessuno si è fatto male. Aspetto sempre temuto in questi “esodi“.