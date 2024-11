GLI ORARI DELLE GARE. Contro il Venezia di sabato alle 15

In questo momento in casa Empoli l’attenzione è rivolta al prossimo importante confronto contro il Como (reduce dal pesante ko per 5-1 contro la Lazio) , ma intanto il club azzurro ha conosciuto anche i suoi due primi impegni del nuovo anno. La Lega Calcio ha infatti reso noti anticipi e posticipi della diciannovesima e ventesima giornata. Ed entrambi si giocheranno di sabato alle 15. L’ultimo turno del girone di andata al Penzo di Venezia si giocherà infatti il 4 gennaio 2025, mentre la successiva partita casalinga contro il Lecce, prima di ritorno, è in programma per l’11 gennaio. A distanza quindi di poco più di due mesi dal match di andata di venerdì prossimo al Via del Mare. Visto che si tratta di due importanti scontri diretti, cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi sarà quindi fondamentale.