Golf. Donnini trionfa a Vinci con un giro in 78 colpi

Domenica 30 giugno la Laviosa 102 Golf Cup ha concluso l’attività agonistica del mese al Golf Bellosguardo Vinci. Francesca Donnini ha vinto con un giro in 78 colpi mentre Enzo Brogi (40), Francesco Roncari (40) e Alberto Meoni (41) si sono imposti nelle tre categorie nette. Al Golf Montelupo invece ha fatto tappa l’Mc Tour che ha richiamato golfisti da tutta la regione Toscana.

Giovanni Badi ha fatto valere la propria conoscenza del campo vincendo la competizione con 78 colpi. In prima categoria invece Enrico Tordiglione (37) del Golf Miniere ha preceduto il proprio compagno di circolo Alberto Checcacci (32).

In seconda il giocatore di casa Corrado Roselli (39) ha avuto la meglio su Francesco Giuseppe Gori (37) del Golf Pdf, mentre in terza Valentina Tortolini del Mia Golf ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 41 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Paolo Micheletti (37) di Montecatini. Premi speciali ad Anna Farina (36), miglior lady, e il senese Paolo Furi (36), senior.

Andrea Ronchi