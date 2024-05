Grande serata per i tifosi alla diciassettesima edizione del riconoscimento. Il premio Del Rosso al capitano

Grande serata per i tifosi azzurri con la consegna del tradizionale premio ’Emiliano Del Rosso’. Una sala hospitality del Castellani decisamente affollata ha fatto da cornice alla 17sima edizione del riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, col patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli, e dedicato al tifoso precocemente scomparso nel 2004 per ricordarne i valori di attaccamento, dedizione e impegno per i colori azzurri. Alla fine a spuntarla, tra i tre finalisti votati dai tifosi in occasione della partita dello scorso 20 aprile, è stato Sebastiano Luperto (nella foto Empoli Fc). Il capitano ha avuto la meglio nelle preferenze dei tifosi su Cambiaghi e Zurkowski. La decima edizione del Premio ’Scuola del tifo-fair play’ è stata invece assegnata all’associazione Calcio Fairplay Toscana, mentre per il primo concorso abbinato alla Scuola del tifo sono state premiate (selezionate per gli elaborati proposti nell’ambito del progetto ’Azzurro nell’arcobaleno’) le scuole primarie Busoni di Empoli, Corti di Capraia Fiorentina e la Leonardo da Vinci di Empoli. Intanto l’Unione Clubs Azzurri, col sostegno di alcuni partner, ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi azzurri. Tutti coloro che prenderanno il biglietto per il settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine all’Unione Club Azzurri lo potranno fare gratis. I tagliandi saranno disponibili fino alle 19 di sabato.