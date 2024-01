Grassi è sempre lucido. Walukiewicz distratto

CAPRILE 6 – Non può fare di più sui due gol subiti, si oppone invece d’istinto in avvio di ripresa su Serdar.

BERESZYNSKI 6 – Nel primo tempo fatica a prendere le misure a Folorunsho, cresce nella ripresa quando serve a Zurkowski il pallone che riapre la contesa.

WALUKIEWICZ 5.5 – Dopo soli 3 minuti si perde Djuric, l’uomo più pericoloso, su angolo e arriva l’immediato s vantaggio. In difficoltà anche su Suslov, si riprende strada facendo.

LUPERTO 6 – Nei duelli aerei Djuric è un avversario scomodo per chiunque e il capitano azzurro non fa eccezione.

CACACE 6 – Bene il primo tempo, meno nella ripresa. Un po’ timido su Ngonge in occasione del raddoppio.

FAZZINI 6 – Oltre a una bella giocata con conclusione fuori misura è sempre nel vivo del gioco, non sempre preciso.

GRASSI 6.5 – Grande senso della posizione davanti alla difesa, si spinge anche in avanti. Sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Caprile per il 2-0.

MARIN 5.5 – Troppo impreciso.

MALEH 6 – Per un tempo si è rivisto il miglior Maleh, poi cala.

SODERO S.V. – Per poco l’esordio in serie A non si tramuta in una giornata memorabile, ma Montipò toglie dall’angolino in un suo tiro-cross deviato.

GYASI 6 – Tra i più attivi, ma anche lui ha le polveri bagnate.

CORONA S.V. – Anche per il bomber della Primavera la gioia del debutto in A e poco altro.

CANCELLIERI 5.5 – Altro buon impatto da subentrato, ma che sciocchezza l’ammonizione che gli farà saltare il Monza.

CAMBIAGHI 6 – Nel primo tempo mantiene gli ultimi positivi standard, poi si spegne.

ANDREAZZOLI 5.5 – Al netto delle sorprese Gyasi e Destro, che poi non si è concretizzata, le scelte erano abbastanza obbligate e la squadra si è ancora una volta espressa bene. Se sulla sterilità offensiva ha colpe limitate, la costante degli ultimi gol presi in avvio è un brutto segnale di approccio mentale.