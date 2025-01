Grassi grande regista. Colombo il lottatore

GOGLICHIDZE 6.5 – In disimpegno non appare sicuro come in altre circostanze, ma in marcatura non si fa mai sorprendere.

ISMAJLI 7 – Solita presenza imprescindibile dietro, vince quasi tutti i duelli aerei e non. Sempre pronto a mettere una pezza, al netto di qualche sbavatura tecnica nel primo tempo.

VITI 6 – Non sempre preciso in impostazione e nel liberare l’area, nella ripresa soffre un po’ Oristanio. Tiene comunque botta fin quando non finisce la benzina.

CACACE 6.5 – Reattivo dietro, sfiora anche il gol con un tiro a botta sicura murato da Nicolussi Caviglia.

GYASI 6 – Attento in fase di copertura, meno brillante in quella offensiva.

SAMBIA 6 – Diligente ed ordinato, ha tempo per un pericoloso affondo sulla destra.

GRASSI 6.5 – Solita prova di grande intelligenza tattica, è sempre dove casca il pallone ed è fondamentale nell’interrompere le trame di gioco dei lagunari e nell’avviare quelle azzurre.

MALEH 6.5 – Vicino al gol con una bordata da fuori, leggermente deviata, che Stankovic gli toglie dall’incrocio, per il resto tanta corsa, verve e sacrificio.

PEZZELLA 6.5 – Copre bene la corsia mancina, provvidenziale un suo ripiegamento difensivo in avvio di ripresa, spende molto dal punto di vista fisico e infatti esce stremato.

MARIANUCCI S.V. - Una manciata di minuti, che affronta con il solito spirito battagliero.

COLOMBO 7 – Lavora un gran pallone per il gol di Esposito, attacca la profondità, viene incontro, lotta e tocca tanti palloni. Impreciso però sotto porta.

ANJORIN 7 – Fisicità, spunti e tecnica: si inserisce, accelera palla al piede e prova più volte la conclusione. Cala comprensibilmente nella ripresa.

HENDERSON S.V. - Rileva uno sfinito Anjorin garantendo intensità per il finale di gara.

EKONG S.V. - Entra sbarazzino, cercando spunti interessanti.

D’AVERSA 7 – La mossa Anjorin più libero di svariare paga nel primo tempo, dove la squadra conferma le ottime cose fatte nelle precedenti uscite dal punto di vista del gioco. Gestisce bene anche la ripresa, forse a centrocampo un cambio ci poteva stare qualche minuto prima, ma la squadra perde realmente un po’ di campo solo per una decina di minuti nella seconda parte della ripresa.

Simone Cioni