Grassi resta da valutare. Zurkowski vuole riprendersi il centrocampo

Oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti e dopo un breve confronto, allenatore e calciatori cominceranno a lavorare in vista della trasferta contro il Milan. Davide Nicola per la sfida interna con il Cagliari ha deciso di mandare in campo dal primo minuto Mattia Destro, una soluzione che più difficilmente sarà ripetuta a San Siro ma ogni soluzione é possibile anche perché al tecnico piace tenere alte l’attenzione e le speranze di ogni giocatore in rosa. Quindi tutti e quattro gli attaccanti possono sperare: da Niang a Cerri passando per Destro e pure Caputo che é tornato a disposizione. Se la giocano alla pari e dovranno dare il massimo durante le sedute di lavoro. Contro il Cagliari è rimasto in panchina per 90 minuti Zurkowski, che ha riposato, e che con i rossoneri dovrebbe tornare nell’undici titolare.

Da valutare le condizioni fisiche di Grassi, mentre tutti gli altri saranno in gruppo. Da capire pure come verrà schierata la difesa azzurra perché, anche in questo caso, Davide Nicola può scegliere in base all’avversario. Nelle prime gare in cui era alla guida ha sempre preferito la linea arretrata a tre ma nelle ultime due uscite si è posizionato a quattro. Ogni ipotesi è aperta. Come detto, oggi la squadra si allena nel pomeriggio, mentre per il resto della settimana il lavoro è in programma tutte le mattine.

